«ميريت إنسينتيفز» تغلق جولة تمويلية بقيمة 5 ملايين دولار

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت ميريت إنسينتيفز، الشركة المتخصصة في تطوير حلول التواصل المبتكرة بين العملاء والموظفين، عن نتائج جولتها التمويلية بقيمة 5 ملايين دولار من السلسلة (أ)، بقيادة تأثير المالية - ايمباكت Impact46 ومقره الرياض، جنبًا إلى جنب مع شركة الاستثمارات التقنية ومجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار وصندوق هامبرو بيركس أوركس والعديد من المستثمرين الإقليميين.

وقد توسعت الشركة التي اقتصرت في السابق على حلول الهدايا بين الشركات والمستهلكين حتى أصبحت إحدى أكبر شركات التكنولوجيا والاستشارات المتخصصة في تطوير أحدث أدوات وتقنيات المشاركة بين الشركات. تقدم ميريت إنسينتيفز حاليًا خدمات الأعمال التجارية بين الشركات والمستهلكين من جهة وبين الشركات فيما بينها من جهة اخرى لمجموعة متنوعة من الشركات الكبيرة، بما في ذلك بنك الرياض وفودافون وشركة مبادلة للاستثمار وأديداس وأمازون.

تشمل منتجات ميريت إنسينتيفز منتج حلول البرمجيات كخدمة ريوردزبايRewardsby، وهو سوق الولاء والمكافآت ويتكون من تسع وحدات استرداد جذابة ومميزة، وجيفتكاردزباي GiftCardsby - منصة بطاقات الهدايا الرقمية الأكثر تقدمًا في السوق، والتي تتيح البيع الفوري وعمليات الاسترداد من تجار التجزئة.

وقالت جولي باربييه- ليبلان، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة ميريت إنسينتيفز: نفتخر بهذا المستوى العالي من الدعم من الشركات الاستثمارية البارزة. في حين أننا كنا نملك خيار تأمين المستثمرين الدوليين، لطالما كان طموحنا هو الحصول على التمويل من داخل المنطقة حيث انطلقت أعمالنا للمرة الأولى. نؤمن بسوق الشرق الأوسط كونه سريع النمو مما يسمح لنا بتلبية احتياجات عملائنا الدوليين بكل مرونة وكفاءة«.

تخطط ميريت إنسينتيفز لاستخدام هذا التمويل لتنمية فريق العمل في مناطق جديدة، وزيادة الاستثمار في التكنولوجيا، بناءً على قدرات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لحلولها.

»نحن في عصر جديد حيث يحتاج المستخدمون إلى تجارب فريدة ومثمرة مع الشركات التي يثقون بها. لقد أصبح من الضروري الآن أن تتفاعل الشركات بشكل مباشر مع عملائها، وداخليًا مع موظفيها لإنشاء حوار دائم ورابط عاطفي عند كل نقطة اتصال. نحن نؤمن بأن مفتاح النجاح هو أن يكون القادة والمدراء قادرين على مواءمة ومشاركة العملاء والموظفين لدعم رؤيتهم باستخدام تقنيات حلول البرمجيات كخدمة والمحتوى الرقمي المتميز الأمر الذي تساهم ميريت إنسينتيفز في تحقيقه«، أضافت باربييه- ليبلان.

وقالت بسمة السنيدي، الشريك في تأثير المالية:»تتميز ميريت إنسينتيفز بقيادة جولي وموظفين موهوبين من خلفيات مختلفة في مجال التقنية، الخدمات المصرفية، وتجارة التجزئة. وتحظى ميريت إنسينتيفز بفرص ملموسة في قطاع تكنولوجيا الأعمال التجارية. تمكنت الشركة من التوسع داخل دول مجلس التعاون الخليجي بصورة عالمية مع الحفاظ على فهم جيد للمؤسسات المحلية وسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة «.

تدير الشركة الناشئة شبكة مكافآت خاصة بها تضم 5000 علامة تجارية شريكة في أكثر من 100 دولة، مع أكثر من 500 تاجر تجزئة وتجار في دول مجلس التعاون الخليجي وحدها، مما يساهم في تأكيد وعدها»بالتفكير عالميًا والعمل محليًا«.

بالإضافة إلى مقرها الرئيسي في دبي، تمتلك الشركة مكاتب في المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والكويت ومصر والأردن، جنبًا إلى جنب مع مختبر التكنولوجيا وفريق التطوير الموجود في لاهور، باكستان.

مع التركيز القوي على التطوير الداخلي، تتوقع ميريت إنسينتيفز مضاعفة موارد البحث والتطوير الخاصة بها بثلاثة أضعاف عبر المكاتب بحلول نهاية عام 2022.

وقد تجاوز عدد المستخدمين النهائيين لخدمات ميريت إنسينتيفز أكثر من 20 مليوناً على مستوى العالم، وبحلول نهاية عام 2021، تهدف الشركة إلى تحقيق صافي أرباح مكون من( تسع خانات) درهم.

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