«كوين مينا» تحصل على تمويل من البنك العربي السويسري

المصدر: دبي - البيان

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جمعت منصة تداول العملات الرقمية «كوين مينا» 9.5 ملايين دولار في أول جولة تمويلية لها من قبل كبار المستثمرين الإقليميين والدوليين في مجال العملات الرقمية وشركات الاستثمار المُخاطر. تهدف المنصة التي تتخذ من البحرين مقراً لها إلى توسيع نطاق عملياتها في سوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتأتي حزمة الاستثمارات الجديدة بقيادة شركة بيكو كابيتال للاستثمار، كينتيك كابيتال، البنك العربي السويسري، شركة بونات فينتشرز، شركة أبحاث ألاميدا، وشركة قرناس كابيتال وصندوق رؤى للنمو إلى جانب عدد من المستثمرين الملائكة.

وبعد إطلاقها رسمياً في أوائل عام 2021 من قبل المؤسسين دينا سمعان، طلال الطباع، ويزن البرغوثي، تم إنشاء كوين مينا لسد حاجة السوق في العالم العربي الذي كان يفتقر لوجود منصة آمنة وموثوقة تسهل الاستثمار في العملات الرقمية.

وكونها الآن منصة خاضعة للتنظيم بالكامل ومرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي، لم تنجح كوين مينا في سد حاجة السوق فحسب، بل وأصبحت أيضاً منصة التداول المعروفة بمعاملاتها السريعة والتي توفر مجموعة متنوعة من العملات الرقمية وتتميز بخدمة عملاء ممتازة وتطبيق هاتف سهل الاستخدام. ومؤخراً، وقعت كوين مينا اتفاقية مع مركز دبي التجاري العالمي لإنشاء مركز للعملات الرقمية والبلوك تشين في الإمارات.

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