مجلس إدارة دانة غاز يقترح زيادة توزيعات الأرباح السنوية 27% تدفع بشكل نصف سنوي

المصدر: الشارقة- البيان

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قرر مجلس إدارة شركة دانة غاز، في ضوء الأداء المالي القوي والمستمر للشركة، التوصية بتوزيع 7 فلوس للسهم سنوياً وذلك على دفعتين بمقدار 3.5 فلوس كل 6 أشهر، ما يزيد التوزيعات النقدية السنوية للشركة بنسبة 27%. وستتم دعوة الجمعية العمومية للشركة للانعقاد بتاريخ 9 ديسمبر وذلك للموافقة على أول توزيعات الأرباح نصف السنوية وبمقدار 3.5 فلوس للسهم يتم توزيعها في شهر ديسمبر من عام 2021.

وقال حميد ضياء جعفر، رئيس مجلس إدارة «دانة غاز»: ينظر مجلس الإدارة بإيجابية، للاتجاه الصعودي الذي شهدته أخيراً أسواق النفط والغاز، والأداء المالي والتشغيلي القوي لدانة غاز.

ونتيجة لذلك فقد قرر مجلس الإدارة، التوصية بزيادة التوزيعات النقدية السنوية بنسبة 27% لتصل إلى 7 فلوس للسهم، يتم توزيعها على دفعتين، بما يتناسب مع النهج المتّبع من قبل عدد متزايد من الشركات المساهمة العامة، ابتداءً من هذا الربع وبشكل فوري، وذلك رهنٌ بموافقة الجمعيّة العمومية.

وكانت الشركة أعلنت ارتفاع إجمالي المبالغ النقدية التي تسلّمتها من إقليم كردستان العراق ومصر بنسبة 86% على أساس سنوي في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري لتصل إلى 283 مليون دولار (1.03 مليار درهم) مقارنة بـ152 مليون دولار (557 مليون درهم) في الفترة ذاتها من العام السابق، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار النفط وتسوية المستحقات السابقة غير المسددة في إقليم كردستان العراق.

ويمضي العمل قدماً في مشروع (خورمور 250)، الذي يعد المرحلة الأولى من مشروع توسعة يتضمن بناء خطين جديدين لمعالجة الغاز بسعة 250 مليون قدم مكعبة يومياً في منشأة بيرل بتروليوم في خورمور، وسيعمل ذلك على رفع إجمالي إنتاج الغاز من المشروع ليقارب مليار قدم مكعبة يومياً.

وكانت بيرل بتروليوم قد وقعت أخيراً اتفاقية تمويل بقيمة 250 مليون دولار مع مؤسسة تمويل التنمية الأمريكية الدولية، للإسهام في تمويل أعمال التوسعة في حقل غاز خورمور في إقليم كردستان العراق إذ تسير الأعمال الإنشائية حسب الجدول المحدد لإكمال المشروع بحلول أبريل 2023.

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