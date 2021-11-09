حمدان بن محمد يطلق منصة Dubai Re-Tech

المصدر: البيان

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أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، إطلاق منصة Dubai Re-Tech، بهدف دعم استدامة القطاع العقاري في دبي، حيث تسهم هذه المنصة في ترسيخ موقع دبي وجهةً استثمارية رائدة وتدعم خطة دبي الحضرية 2040.

وقال سموه في تغريدة له على حسابه بمنصة التواصل الاجتماعي "تويتر": "بهدف دعم استدامة القطاع العقاري في دبي، أطلقنا منصة Dubai Re-Tech ترسيخاً لموقع دبي كوجهة استثمارية رائدة ودعماً لخطة دبي الحضرية 2040 ... خلال العام الجاري شهدت دبي تسجيل تصرفات عقارية بقيمة 250 مليار درهم، وارتفع عدد المستثمرين في القطاع 80% مع استقطاب 38 ألف مستثمر جديد للسوق".

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