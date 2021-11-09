إطلاق حل رقمي جديد للمصانع الذكية في قطاع الأغذية

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت «إس آي جي»، وهي موفر عالمي رائد لأنظمة وحلول مواد التعبئة المعقمة، خلال مؤتمر ومعرض الخليج لتصنيع الأغذية 2021، حلاً رقمياً جديداً للمصانع الذكية يسمى «بلانت 360 لمراقبة صحة الأصول والموجودات»، لتخطو بذلك خطوة مهمة أخرى في مجال الخدمات الاستباقية وتمكن مصانع الأغذية والمشروبات من تحسين عملياتها وضمان توفير أعلى مستويات السلامة والجودة للأغذية في الوقت الذي تخفض فيه تكاليفها أيضاً.

وتساهم «إس آي جي» من خلال هذا الحل في تمكين أصحاب مصانع الأغذية والمشروبات من تحويل بياناتهم إلى معلومات مفيدة تساعدهم على اتخاذ القرارات المناسبة.

ويسعى مصنعو الأغذية والمشروبات أكثر من أي وقت مضى لتعزيز الإنتاجية وتلبية أعلى متطلبات الجودة وضبط التكاليف عند حدها الأدنى. فمن خلال مراقبة وتحليل البيانات عن بُعد والتي تصل عبر برنامج الكمبيوتر الجديد المدمج مع ماكينات «إس آي جي» للتعبئة، يستطيع خبراء «إس آي جي» أن يحولوا تلك البيانات إلى معلومات مفيدة تساعد على اتخاذ القرارات المناسبة لمنع حدوث أي تعطيل غير متوقع في عمليات التصنيع.

جدير بالذكر أن شركة المراعي، التي تعد أكبر شركة لتصنيع وتوزيع الأغذية والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط، هي أول عملاء «إس آي جي» الذي يستخدم حل «بلانت 360 لمراقبة صحة الأصول والموجودات».

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