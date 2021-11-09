«دي بي ورلد» تطلق منصة التجارة الإلكترونية DUBUY.com في كينيا

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت «دي بي ورلد» إطلاق منصة تجارة الجملة الإلكترونية العالمية DUBUY.com في كينيا. يأتي ذلك عقب إطلاق المنصة الناجح في رواندا وإثيوبيا في وقت سابق من هذا العام، إذ أصبحت بوابة رئيسة للتجارة في شرقي أفريقيا.

والمنصة سوق إلكتروني مبتكر سيسهم في تسهيل وصول الشركات الكينية إلى الأسواق الدولية من خلال شبكة موانئ «دي بي ورلد» وخدماتها اللوجستية. وتعمل «دي بي ورلد» على إنشاء بوابة تجارية استراتيجية إلى شرقي أفريقيا من خلال ثمانية موانئ حالية موزعة في القارة الأفريقية وثلاثة أخرى قيد التطوير.

وتجمع المنصة بين التكنولوجيا المتقدمة والبنية التحتية لـ«دي بي ورلد»، ما يوفر وسيلة آمنة وموثوقاً بها للشركات في كينيا للتطوّر والتوسّع وتحسين اتصالها بسلسلة التوريد وتعزيز مرونتها مع تعافي الدولة من جائحة كوفيد-19.

كما ستعالج أبرز التحديات التي تواجه نمو التجارة الإلكترونية في أفريقيا، بما في ذلك موثوقية وأمان المعاملات المالية وحركة البضائع. ويعكس التوسّع إلى كينيا التزام DUBUY.com دعم رؤية الدولة لعام 2030 والعمل بالشراكة مع الحكومة الكينية لتنمية الاقتصاد.

ويأتي إطلاق المنصة في كينيا بعد 6 أشهر على بدء DUBUY.com عملياتها التجارية في رواندا في ربيع عام 2021. وسجّل موقع DUBUY.com في هذه الفترة أكثر من 500 ألف زيارة من الباعة والشراة في أفريقيا، وبنى مجتمعاً يضم أكثر من 4000 تاجر نشط، وشهد نجاحاً لافتاً في بيع لوازم السيارات وأدوات المطبخ.

وقال محمود البستكي، الرئيس التنفيذي للعمليات في «دبي التجارية العالمية»: مع دخول اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية حيّز التنفيذ، ستتوجّه أنظار العالم إلى القارة.

فالشركات الأفريقية تستخدم بشكل متزايد القنوات والتقنيات الرقمية للتواصل مع المورّدين والموزعين لإنشاء سلاسل توريد مرنة. وستكون المنصات الرقمية مثل DUBUY.com أداة رئيسة في هذا التحول. فستتيح هذه التقنيات للشركات المحلية فرص تمكنها من التحول إلى مؤسسات دولية من خلال تسهيل وصولها إلى أسواق جديدة في أفريقيا والشرق الأوسط وباقي العالم.

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