«باسيفيك برايم دبي» تفوز بجائزة

المصدر: دبي - البيان

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حصلت «باسيفيك برايم دبي»، شركة الوساطة العالمية المتخصصة في التأمين الصحي وامتيازات الموظفين، على جائزة «رايزينغ ستار للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم» من «أكسا-جي آي جي» في الحدث السنوي الذي أقامته لوسطاء التأمين في الجناح الفرنسي في «إكسبو 2020 دبي».

وأدى تعاون «باسيفيك برايم» دبي مع الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم في قطاعات متعددة، إلى اكتساب الشركة لفهم دقيق للتحديات التي تواجهها الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم وخبرة في مساعدتها على إيجاد حلول تأمين مناسبة بأسعار تنافسية. وتستخدم الشركة الوسيطة مقاربة مصممة خصّيصاً تستند إلى التكنولوجيا وتتضمن بوابتها «بوابة برايم كير» المصممة خصيصاً لتبسيط عملية إدارة الخطة بأكملها.

وقالت لورا جيرستين، الرئيس التنفيذي لشؤون امتيازات الموظفين في «أكسا ـ جي آي جي»: خلال حدثنا الوسيط لكبار الشخصيات لعام 2021 في الجناح الفرنسي في إكسبو 2020، أسعدنا أن نكرم «باسيفيك برايم» بجائزة «رايزينغ ستار» .

والتي تعكس النمو الكبير لسياسات أعمال مجموعة الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم خلال الأشهر الاثني عشر الماضية. ونأمل مواصلة تنمية أعمالنا بطريقة جماعية بما يفيد عملاءنا وأعضاءنا المشتركين بأفضل المنتجات والخدمات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وأتوجّه لكم بجزيل الشكر باسم فريق امتيازات الموظفين في «أكسا» بمنطقة الخليج.

وقال ديفيد هايز، الرئيس التنفيذي لشركة «باسيفيك برايم» دبي: أتقدم بخالص التهاني لجميع أفراد هذا الفريق على الفوز بهذه الجائزة المُستحَقّة. وتُعد هذه السنة الثانية على التوالي التي تحصل فيها «باسيفيك برايم» دبي على جائزة الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم من «أكسا-جي آي جي»، ويُمثّل ذلك خير دليل على قوتنا في خدمة عملائنا من الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم وعلى شراكتنا الطويلة الأمد مع «أكسا-جي آي جي».

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