«تينابل» تعزز أمن أنظمة التحكم الصناعي

المصدر: دبي- البيان

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توفر شركة تينابل، وهي شركة لاستكشاف التعرض للأخطار الإلكترونية، قدراً أكبر من الأمان والذكاء المستند إلى الأخطار عبر البيئات التي تكون فيها المهام والسلامة خطيرة.

وقال نيكو بوب، مدير الإنتاج التنفيذي في الشركة: أدى الاندفاع نحو تحديث البنية التحتية الحيوية ونظام التحكم الصناعي الذي تدعمه إلى التقارب بين عالم تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا التشغيلية. ولم يعد من المناسب معالجة أمن هذه البيئات بطريقة منعزلة ومفككة، ويُعد فهم طريقة التعرض لسطح هجوم نظام التحكم الصناعي الموسع الخطوة الأولى والأكثر أهمية في تقليل الأخطار الإجمالية.

وتم تصنيف الشركة شركة رائدة وفقاً لتقرير شركة فورستر «The Forrester Wave: حلول الأمان لأنظمة التحكم الصناعي (ICS)، الربع الرابع، لعام 2021». ووفقاً للتقرير تفوقت الشركة على الموردين الآخرين في هذا التقييم من ناحية اتساع بروتوكولات أنظمة التحكم الصناعي المدعومة بشكل صحيح. ويُعد Tenable.ot من الشركة مناسباً جداً للعملاء في بيئة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بهم لإدارة أخطار الثغرات الأمنية ويسعون إلى الحصول على فهم أفضل للأخطار في بيئة التكنولوجيا التشغيلية لديهم.

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