تعاون بين اقتصادية رأس الخيمة وهيئة المواصلات ومنصة «كشك أون لاين» لدعم المشاريع الصغيرة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد ابوالفتوح

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وقعت اقتصادية رأس الخيمة اتفاقية تعاون مع منصة «كشك أون لاين» بهدف توفير منصة لدعم المشاريع الصغيرة الصادرة من اقتصادية رأس الخيمة «رخص الغد» ضمن مجموعة من المزايا المقدمة حصراً من المنصة لرخص الغد، وقع الاتفاقية محمد المحمود مساعد المدير العام وخالد عبدالله الشحي.

وتتضمن رخص الغد الصادرة من اقتصادية رأس الخيمة 58 نشاطاً متنوعاً من الأنشطة التجارية، حيث تعتبر الأنشطة الغذائية هي من أكثر الأنشطة رواجاً وقبولاً، والتي تعد من أقدم المبادرات التي أطلقتها الدائرة عام 2007 وتستهدف إتاحة الفرصة أمام المواطنين لمزاولة العمل التجاري من المنزل.

كما وقعت اقتصادية رأس الخيمة وهيئة رأس الخيمة للمواصلات اتفاقية تعاون تنفيذاً لمبادرات الترويج الاقتصادي في رأس الخيمة، للترويج لمبادرتي «راك زوم» و«راك شباب»، باستخدام سيارات الأجرة والحافلات التابعة للهيئة عبر وضع رمز شريطي يتيح للراكب الحصول على كل التغطيات الإعلامية للاستثمارات في رأس الخيمة والمشاريع الشبابية المتميزة أثناء تنقله في الإمارة وخارجها، وشملت حملة الترويج 100 مركبة أجرة، و5 حافلات.

وأكدت عائشة عبيد العيان مدير إدارة تطوير الأعمال بالوكالة، تعاون هيئة رأس الخيمة للمواصلات المستمر مع الاقتصادية في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مؤكدة على دور مبادرتي «راك شباب» و«راك زوم» في دعم قطاعات الأعمال والمنشآت التجارية بالإمارة، وإبراز دورها محلياً وعالمياً بما يعزز تنافسيتها كجزء من استراتيجية الدائرة لتعزيز سمعة المنتج المحلي انطلاقاً من الأسواق المحلية ووصولاً إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

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