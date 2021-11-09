"دي بي ورلد" تطلق منصة التجارة الإلكترونية DUBUY.com في كينيا

المصدر: البيان

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أعلنت "دي بي ورلد" اليوم عن إطلاق منصة تجارة الجملة الإلكترونية العالمية DUBUY.com في كينيا. ويعقب هذا التوسع الأخير لموقع DUBUY.com إطلاق المنصة الناجح في رواندا وإثيوبيا في وقت سابق من هذا العام، حيث أصبحت بوابة رئيسية للتجارة في شرق أفريقيا.

DUBUY.com سوق إلكتروني مبتكر سيسهم في تسهيل وصول الشركات الكينية إلى الأسواق الدولية من خلال شبكة موانئ "دي بي ورلد" وخدماتها اللوجستية. وتعمل "دي بي ورلد" على إنشاء بوابة تجارية استراتيجية إلى شرق أفريقيا من خلال ثمانية موانئ حالية موزعة في القارة الأفريقية وثلاثة أخرى قيد التطوير.

وتتيح منصة DUBUY.com التجارة الدولية والإقليمية والمحلية. فهي تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والبنية التحتية لـ"دي بي ورلد"، مما يوفر وسيلة آمنة وموثوقة للشركات في كينيا للتطوّر والتوسّع وتحسين اتصالها بسلسلة التوريد وتعزيز مرونتها مع تعافي الدولة من جائحة كوفيد-19. كما ستعالج أبرز التحديات التي تواجه نمو التجارة الإلكترونية في أفريقيا، بما في ذلك موثوقية وأمان المعاملات المالية وحركة البضائع.

ويعكس التوسّع إلى كينيا التزام DUBUY.com بدعم رؤية الدولة لعام 2030 والعمل بالشراكة مع الحكومة الكينية لتنمية الاقتصاد.

ويأتي إطلاق المنصة في كينيا بعد ستة أشهر على بدء DUBUY.com عملياتها التجارية في رواندا خلال ربيع عام 2021. وقد سجّل موقع DUBUY.com خلال هذه الفترة أكثر من 500 ألف زيارة من الباعة والشراة في أفريقيا، وبنى مجتمعاً يضم أكثر من 4000 تاجر نشط، وشهد نجاحاً لافتاً في بيع لوازم السيارات وأدوات المطبخ.

وتعليقاً على إطلاق المنصة اليوم، قال محمود البستكي، الرئيس التنفيذي للعمليات في "دبي التجارية العالمية": "مع دخول اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية حيّز التنفيذ، ستتوجّه أنظار العالم إلى القارة. فالشركات الأفريقية تستخدم بشكل متزايد القنوات والتقنيات الرقمية للتواصل مع المورّدين والموزعين لإنشاء سلاسل توريد مرنة. وستكون المنصات الرقمية مثل DUBUY.com أداة رئيسية في هذا التحول. فستتيح هذه التقنيات للشركات المحلية فرص تمكنها من التحول إلى مؤسسات دولية من خلال تسهيل وصولها إلى أسواق جديدة في أفريقيا والشرق الأوسط وباقي العالم."

من جهته، قال م ديفيد أوسياني، أمين عام وزارة التصنيع والتجارة وتنمية المشاريع في كينيا: "تعدّ كينيا من أبرز الدول التي تتمتع بآفاق نمو اقتصادي في أفريقيا. فهي تمتلك فرص تجارة إلكترونية لافتة في القارة. وتعتبر الشراكات الاستراتيجية مع شركات مثل "دي بي ورلد" وDUBUY.com محفزاً لسياسة التصنيع التي ننتهجها وتتماشى مع رؤية حكومة كينيا لعام 2030. وستساهم هذه الشراكة في تعزيز اتصال الدولة التجاري وبناء سوق يسهل الوصول إليه لرواد الأعمال الكينيين لضمان نمو الأعمال طويل الأجل والمستدام. إنّ مستقبلاً مزدهراً ينتظرنا بفضل خبرتنا المحلية وانتشار "دي بي ورلد" العالمي، وأتطلع للفوائد التي ستعود بها هذه الشراكة الجديدة على التجار المحليين والقطاعات المحلية حيث ستسهّل الوصول إلى السوق الأفريقي."

وقال ريتشارد نجاتيا، رئيس غرفة التجارة والصناعة الوطنية في كينيا: "يعدّ إطلاق DUBUY.com والشراكة مع المنصة في كينيا خير دليل على تأثير الشراكات المتينة والمناخ الاستثماري المؤاتي في دولتنا. فهذه المنصة جزء من مخطط تطوير الاقتصاد الرقمي الذي سيتبنى الابتكارات التكنولوجية واللوجستية الجديدة ليتيح لكينيا وأفريقيا تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. ومن خلال الاستفادة من مزاياها، يمكن لرواد الأعمال الكينيين قيادة التحوّل في أداء الأعمال في القارة وفتحها أمام أسواق جديدة وأمام التطورات التكنولوجية، ليصبحوا ميسّرين للتجارة الحرة."

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