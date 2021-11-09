«حاوي» تطلق منصة لرصد آراء المستهلكين في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت مؤسسة «حاوي» المتخصصة في الإعلام والنشر الرقمي، منصة «مينا ريوردز» المتخصصة في بحوث السوق لتكون مصدراً موثوقاً به في التعبير عن آراء المستهلكين في منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا، وخاصة أنها تتعاون مع مختلف الشركات التي تهتم بالاستماع إلى آراء وأفكار الجمهور في ما تُقدمه من خدمات ومنتجات.

وقال مراد الموسى مدير عمليات البحوث التسويقية في «مينا ريوردز»: مهمتنا أن نجعل صوت المستهلكين مسموعاً، إذ يتم الإنصات إلى آراء المشاركين وجمعها ودراستها وتحليلها، لتقديم الدعم للشركات المختلفة لاتخاذ قرارات أفضل وأسرع بشأن ما تُقدمه من منتجات وخدمات ولتعمل أيضاً على تطوير النهج التسويقي فيها، وهذا ما يمنح المستهلك القدرة على تحسين ما يستخدمه يومياً من منتجات.

وتعتمد «مينا ريوردز» في عملها على إجراء استبانات واستطلاعات لرأي الجمهور في مجالات متنوعة مثل التسوق، والتكنولوجيا، والخدمات العامة وغيرها، مقابل حصول المشاركين على مكافأة مالية أو هدايا وقسائم شرائية لما يُقدمونه من معلومات مفيدة، كما يمكن للمشاركين التسجيل عبر المنصة، أو من خلال تحميل التطبيق المجاني.

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