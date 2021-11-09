تقدم سريع في أعمال بناء برج أبتاون تاور التابع لمركز دبي للسلع المتعددة

المصدر: دبي- البيان

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أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، أن أعمال البناء في مشروع برج أبتاون تتقدم بخطى سريعة، ووصل البرج الذي سيبلغ طوله 340 متراً عند اكتماله، إلى ارتفاع 260 متراً مع اكتمال 68 طابقاً.

وشهد العام الجاري إحراز تقدم كبير في أعمال بناء أول برج شاهق الارتفاع في منطقة أبتاون دبي، إذ تم إنجاز أكثر من 12 مليون ساعة عمل من دون توقف بسبب الإصابة. ووصلت أعمال الواجهات إلى الطابق 45، إذ من المقرر تركيب 8,500 لوح زجاجي عند الانتهاء من أعمال الواجهات. وتستمر الأعمال الميكانيكية والكهربائية وأعمال السباكة، كما تم وصل المياه المبردة وتركيب محولات هيئة كهرباء ومياه دبي.

وقال أحمد بن سليِّم، الرئيس التنفيذي الأول المدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: فخورون بأن نكون القوة المحركة لمشروع أبتاون دبي المرتقب، والذي من المقرر أن يكون واحدة من أكثر المناطق تطوراً وتقدماً في الإمارة. ومع اقتراب اكتمال أبتاون تاور الأيقوني، سيُضفي أول برج شاهق الارتفاع في منطقة أبتاون دبي قيمة كبيرة على الشركات والسكان من خلال مرافقه التجارية والسكنية والترفيهية الأكثر تميزاً في قلب الإمارة.

وبناءً على استراتيجية البناء الذكية والمستدامة، سيكون البرج متوافقاً مع التصنيف الذهبي للقيادة في مجال الطاقة والتصميم البيئي (LEED)، وسيحتضن مركز أعمال فائق التطور لمركز دبي للسلع المتعددة. وقد تولت تصميم البرج شركة الهندسة المعمارية «أدريان سميث آند غوردون جيل آركيتكتشر». ويحاكي تصميمُ البرج بَريقَ الألماس من خلال واجهته الزجاجية الأمامية التي ينفذ منها الضوء الطبيعي إلى المساحات الداخلية وتمنع في الوقت نفسه نفاذ أشعة الشمس الحارقة.

وقال بول أشتون، المدير التنفيذي للعقارات في مركز دبي للسلع المتعددة: من المقرر أن تصبح منطقة أبتاون دبي واحداً من أكثر المجتمعات متعددة الاستخدامات المرغوب فيها في الإمارة، لتكون مثالاً يُحتذى به للوجهات الحضرية في أنحاء العالم. ومع إطلاق خدمة التأجير المسبق للمساحات المكتبية، يشهد أبتاون تاور اهتماماً كبيراً من الشركات التي تتطلع إلى تنمية عملياتها وأيضاً من الأفراد الذين يرغبون في الاستفادة من الموقع المتميز والمرافق الفريدة التي نقدمها.

وسيبلغ طول برج أبتاون 340 متراً ويضم 188 غرفةً وجناحاً فندقياً فاخراً ومطاعم حصرية ومراكز صحية ومرافق مؤتمرات شاملة ومكاتب من الدرجة الأولى بمساحات عالية الكفاءة و229 وحدة سكنية. ويقع البرج في قلب منطقة أبتاون دبي الحي الذي يعمل على مدار 24 ساعة ويضم مطاعم ذات مستوى عالمي ومنافذ بيع بالتجزئة وساحة ترفيه مركزية وعدداً من الفنادق والشركات الرائدة.

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