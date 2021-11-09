1.8 مليار دولار قيمة صفقات الاكتتاب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الربع الثالث

المصدر: دبي - البيان

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أشار تقرير إرنست ويونغ حول نشاط الاكتتابات العامة للربع الثالث من 2021 بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى تسجيل 4 صفقات بقيمة إجمالية بلغت 1.83 مليار دولار، الأمر الذي يمثل زيادة بنسبة 1.483% في قيمة الصفقات مقارنة بالفترة نفسها من العام 2020.

كما ارتفع عدد الصفقات من اكتتاب واحد في الربع الثالث، بزيادة قدرها 300٪. وبلغ إجمالي عدد الاكتتابات الأولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حتى تاريخه من العام، 8 اكتتابات، بلغت قيمتها الإجمالية 2.26 مليار دولار. وواصلت عمليات الإدراج المباشر زخمها مع تسجيل سبعة إدراجات خلال الربع الثالث.

وجاءت الاكتتابات الأربعة في الربع الثالث لكلٍّ من شركة الياه للاتصالات الفضائية (الياه سات)، وشركة التنمية الغذائية (تنمية)، وشركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة (برغرايززر)، والشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (Solutions by stc).

ويعد إدراج شركة الياه سات أول اكتتاب في سوق أبوظبي للأوراق المالية منذ عام 2017، وجمع هذا الاكتتاب 730.6 مليون دولار بعد طرح 40٪ من أسهم الشركة. وتمت تغطية الاكتتاب مرات عدة، مع استمرار شركة مبادلة بالاحتفاظ بحصة 60٪ من أسهم الشركة. كما شهدت أسواق الأسهم أيضاً عاماً استثنائياً حتى تاريخه، حيث حافظ سوق أبوظبي للأوراق المالية على ريادته في الأداء، مع نمو عائداته بنسبة 52.6٪ حتى تاريخه منذ بداية العام.

وقال ماثيو بنسون، رئيس خدمات استشارات الصفقات والاستراتيجيات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى إرنست ويونغ: «ارتفع عدد الاكتتابات بنسبة 300٪ خلال الربع الثالث من عام 2021، مقارنة في الفترة نفسها من عام 2020، والتي شهدت تسجيل اكتتاب واحد فقط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما ارتفعت عائدات الاكتتابات المسجلة بنسبة 1.483٪ مقارنة بالربع الثالث 2020.

وبهذا يصل إجمالي عدد الاكتتابات في 2021 حتى تاريخه إلى 8 صفقات، بإجمالي عائدات بلغ 2.3 مليار دولار. ومع انتعاش اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من تبعات جائحة «كوفيد 19» ومحافظة أسعار النفط على مكاسبها، تستمر الشركات التي تتمتع بأسس قوية في جذب اهتمام المستثمرين، كما يستمر عدد الشركات المرشحة لطرح أسهمها للاكتتاب العام في الازدياد.

ونحن في EY نواصل العمل عن كثب مع الشركات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدعمها في هذه الرحلة التحويلية التي تمضي فيها نحو الاكتتاب العام، والتي تبدأ عادة قبل أشهر عدة وأحياناً قبل سنوات من عملية طرح الأسهم للاكتتاب العام».

أنهى سوق أبوظبي للأوراق المالية رسمياً فترة من التوقف لصفقات الاكتتاب دامت أربع سنوات، وذلك بإدراج شركة الياه سات في الربع الثالث من عام 2021، ليتبعها صفقة إدراج شركة أدنوك للحفر وشركة فيرتيجلوب في بداية الربع الرابع من عام 2021. وتتضمن قائمة صفقات الاكتتاب قيد الانتظار، كلاً من شركة الإمارات العالمية للألمنيوم وموانئ أبوظبي.

كما قام سوقا أبوظبي ودبي بتمديد ساعات التداول فيهما لمدة ساعة واحدة منذ 1 أكتوبر، حيث يتم افتتاح السوقين في الساعة 10:00 صباحاً وإغلاقهما في الساعة 3:00 عصراً، بدلاً من الساعة 2:00 من بعد الظهر.

كما ألغت كلتا البورصتين الحد الأدنى لرسوم العمولة على التداولات في جميع الأوراق المالية المدرجة. ولقيت هذه الإجراءات استحسان المشاركين في السوق، إذ من المتوقع أن تعزز السيولة وإمكانية وصول المستثمرين إلى السوق.

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