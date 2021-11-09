منتجعان جديدان لفنادق راديسون في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت فنادق راديسون افتتاح منتجعين جديدين في الإمارات. وكشفت المجموعة عن خطتها الخمسية التي تتضمن مشاريع نموّها الواعدة في منطقة الشرق الأوسط وذلك في خطوة لتعزيز مكانتها وسعياً منها لتشغيل 100 فندق في المنطقة بحلول 2025.

ويأتي افتتاح منتجعين جديدين في الإمارات في طليعة جهود التوسع الإقليمي لمجموعة فنادق راديسون، بما في ذلك دخول العلامة المناطق الشمالية مع افتتاح أول منتجع لها في رأس الخيمة. ويقع المنتجع في جزيرة المرجان، وسيتيح للضيوف الاستمتاع بالمناظر الخلابة للخليج العربي. وسيتألف المنتجع الشاطئي من مبنيين يضمّان 408 غرف ومجموعة من المطاعم ومن المتوقع افتتاحه بحلول الربع الرابع 2021.

وكذلك، من المقرر افتتاح أول منتجع للمجموعة في جزيرة نخلة جميرا في دبي في الربع الأول 2022. ويقع الفندق على شواطئ للخليج العربي، ويضم 389 غرفة و5 منافذ للمأكولات والمشروبات. وتستهدف الخطط التوسّعية للمجموعة الفندقية مواقع استراتيجية رئيسة تشمل الإمارات والسعودية، ما أسهم في إبرام أكثر من 250 اتفاقية عالمياً على مدار الأشهر الثماني عشر الماضية.

وقال تيم كوردون، نائب الرئيس الأول لمجموعة فنادق راديسون في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: نظراً لأن الشرق الأوسط هو السوق الرئيس بالنسبة إلينا، فإن طموحاتنا للتوسع في المنطقة تُجرى على قدم وساق إذ نواصل توسيع حضورنا من خلال افتتاح الفنادق وإبرام التعاقدات الجديدة. ونخطط لافتتاح منتجع راديسون دبي بالم جميرا الأول لنا في نخلة جميرا في الربع الأول 2022، ومنتجع آخر في جزيرة المرجان رأس الخيمة. وكذلك التخطيط للتوسّع إقليمياً في السعودية بافتتاح العديد من الفنادق الجديدة.

وقال إيلي ملكي، نائب رئيس شؤون التطوير في الشرق الأوسط وقبرص واليونان وباكستان: مع تشغيلنا 46 فندقاً ومنتجعاً ومسكناً للشقق الفندقية في الشرق الأوسط، نواصل تعزيز محفظتنا في المنطقة، ولا سيما في الأسواق الرئيسة وخاصة الإمارات والسعودية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز