«البيادر انترناشيونال» تفتتح وحدة أعمال للأغذية والمشروبات

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة «البيادر انترناشيونال»، المتخصصة في مجال تصنيع وتوريد حلول تغليف المواد الغذائية ومنتجات التنظيف إطلاق وحدة أعمال جديدة مخصصة لخدمة قطاع الفنادق والمطاعم وتزويد الطعام. جاء الإعلان خلال معرض العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط 2021 الذي ينعقد بدبي تزامناً مع معرض جلفود للتصنيع.

وتم الكشف عن أول علامتين تجاريتين تحت مظلة وحدة الأعمال الجديدة وهما، «بايا أجوا» وبايا فود اللتان تم تصميمهما خصيصاً لتلبية احتياجات قطاع الفنادق والمطاعم وتزويد الطعام.

وتمكينهما من تلبية كل الاحتياجات على مستوى التغليف والنظافة والتعقيم إلى جانب المواد الغذائية التي تراعي جميع المعايير والاعتمادات المطلوبة في الأسواق الإقليمية للمنتجات الحلال المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ والكوشير المتوافقة مع أحكام الشريعة اليهودية، ومواصفات المنتجات العضوية.

وستمثل كلتا العلامتين التجاريتين مجموعة واسعة من المنتجات المجمدة والمعلبة والمشروبات التي سيتم تقديمها للعملاء إلى جانب العديد من المنتجات الحالية المرتبطة بتغليف المواد الغذائية ومواد التنظيف.

وقال نضال حداد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «البيادر انترناشيونال»: نؤكد بهذه الخطوة على التزامنا الجاد والمستمر بدعم أهداف استراتيجية الحياد المناخي 2050 في الإمارات من خلال تزويد قطاع الأغذية والمشروبات بحلول التغليف الصديقة للبيئة.

كما ترسخ هذه الخطوة تركيزنا المستمر على الابتكار لتلبية احتياجات الأسواق. وفي الوقت الذي تسبب فيه الأنظمة الزراعية والغذائية أكثر من ثلث الانبعاثات الكربونية حول العالم، أدركنا ضرورة تبني قطاع الأغذية والمشروبات لتدابير فورية تراعي البيئة.

ومن خلال خدماتنا المخصصة للعلامات التجارية الخاصة، يمكننا دعم المنشآت العاملة في قطاع الفنادق والمطاعم وتزويد الطعام بمنتجات متكاملة للتغليف تمتاز بالتكلفة المنافسة ومراعاة البيئة.

وفازت الشركة بالجائزة البرونزية لفئة «منتجات التغليف المستدامة للعام» خلال حفل توزيع «جوائز موارد وابتكارات التغليف في الشرق الأوسط 2021»، أبرز جوائز منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لقطاع التغليف الإقليمي، على هامش معرض جلفود للتصنيع.

وتثري العلامات التجارية الجديدة محفظة «البيادر انترناشيونال» التي تضم فن وبكلين وجايا وتيرا وبيود وسكر وغيرها. وستحرص الشركة على توزيعها وتوفيرها في متاجرها الحالية ومنصات التجارة الإلكترونية.

ودشنت الشركة أخيراً المنصة الأولى والأكبر من نوعها لألواح الطاقة الشمسية في قطاع منتجات تغليف المواد الغذائية بدولة الإمارات .

وذلك على سطح مصنعها المتطور في المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا). وتغطي منظومة الطاقة الشمسية البالغة استطاعتها 980 كيلو واط مساحة 4 آلاف قدم مربع، وتعتلي سطح المصنع لتولد أكثر من 1.5 جيجا واط من الطاقة الكهربائية النظيفة سنوياً. وتمتلك شركة البيادر اليوم وتشغل 9 منشآت لوجستية و6 مصانع تتجاوز طاقتها الإنتاجية 31 ألف طن سنوياً، وتقدم أكثر من 1700 منتج.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز