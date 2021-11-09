«إينوك» تفتتح محطة خدمة في الشارقة على طريق الذيد

المصدر: دبي- البيان

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افتتحت مجموعة إينوك محطة خدمة جديدة في إمارة الشارقة بمنطقة البطائح على شارع الذيد، لترفع بذلك عدد محطاتها في الإمارة إلى 10 محطات وإجمالاً 159 محطة خدمة موزّعة على أنحاء الدولة.

وتضم المحطة الجديدة ساحة تزوّد بالوقود تشمل 6 مضخات مؤتمتة، إضافة إلى حارة مستقلة للتزوّد بوقود الديزل، و5 خزانات سعة 15 ألف غالون.

وتشمل أيضاً أنظمة استعادة أبخرة الوقود من المستويين الأول والثاني لاستعادة الأبخرة الخارجة عند ضخ الوقود في خزان المحطة، وتلك الصادرة عن خزانات المركبات أثناء تزويدها بالوقود. وتعمل المحطتان أيضاً بنظام مؤتمت بالكامل لتزويد الوقود ونظام مراقبة الوقود الآلي والنظام الإلكتروني للكشف عن التسرب.

وقال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: تركز خطط توسعنا في إمارة الشارقة على تلبية احتياجات سكانها وزوارها. ومع استعدادنا للخمسين عاماً المقبلة، تواصل المجموعة ضخ الاستثمارات للارتقاء بالبنية التحتية في دولة الإمارات وتيسير وصول جميع سكانها وزوارها إلى موارد الوقود.

وشيدت المحطة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في بيع الوقود بالتجزئة وتماشياً مع أرقى معايير البناء الحديثة، وهي مزوّدة بحلول مؤتمتة بالكامل للبيع بالتجزئة وتنسجم مع معايير الأبنية الخضراء الصادرة عن بلدية مدينة الشارقة.

وتأكيداً على جهود إينوك المستمرة لتعزيز الكفاءة في إدارة الطاقة والموارد، صُممت المحطة باستخدام تقنية حديثة للتدفق المتغير للهواء في نظام تبريد الهواء.

والذي يتميز بمعدل كفاءة عالية تسهم في تقليص استهلاك الطاقة بنسبة 35%. وتستخدم المحطة غاز التبريد الخالي من الأوزون والصديق للبيئة في جميع وحدات التبريد المركبة فيها، في حين طوّرت أنظمة الإضاءة من خلال الإنارة بالصمامات الثنائية الباعثة للضوء LED ذات الكفاءة العالية في استهلاك الطاقة والتي لا تتطلب عمليات صيانة ويصل عمرها الافتراضي إلى 50 ألف ساعة عمل، ما يسهم أيضاً في تقليص استهلاك الطاقة بنسبة 50%.

وتضم المحطة متجر «زووم» يمتد على مساحة 315 متراً مربعاً، يقدّم للمستهلكين أكثر من 7500 منتج من الأطعمة والمشروبات. وتقبل المحطة وسائل دفع متعددة منها ENOCPay ونظام تحديد هوية المركبات (ViP) وتطبيق «دبي الآن»، علاوة على برنامج المكافآت «Yes»، الذي يتيح للعملاء كسب النقاط والمكافآت عند الدفع لقاء الوقود وخدمات السيارات أو شراء المنتجات والبقالة من المتاجر ومنافذ الأطعمة والمشروبات على امتداد شبكة محطات خدمة إينوك.

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