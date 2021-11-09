مجموعة نيكسس تطلق مشروع قروض عقارية للمقيمين وغير المقيمين في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت مجموعة نيكسس، أكبر شركة استشارات مالية في دول مجلس التعاون الخليجي، مؤسسة مرخصة بالكامل للرهن العقاري تحت اسم وسطاء نيكسس للرهن العقاري.

وتعاونت نيكسس مع البنوك الرائدة في الإمارات لتقديم قروض عقارية للمقيمين وغير المقيمين للعقارات في الإمارات بأسعار فائدة ثابتة أو متغيرة، كما ستوفر نيكسس خدمات الوساطة لأصحاب المنازل الحاليين الذين يتطلعون إلى إعادة تمويل منازلهم للإفراج عن حقوق الملكية أو للاستفادة من أسعار الفائدة الأكثر تنافسية.

وقال تارون خانا، الرئيس التنفيذي لمجموعة نيكسس: أعمالنا الجديدة في مجال الرهن العقاري مكملة لأعمالنا الأساسية الحالية المتمثلة في التأمين والاستشارات المالية، وبصفتنا شركة وساطة فإنه يمكننا توفير الوقت والجهد للعملاء من خلال مقارنة الرهون العقارية الأكثر ملاءمة وتنافسية في السوق دون أي رسوم أو عمولات مخفية، كما يمكننا أيضاً توجيه عملائنا خلال العملية بأكملها بدءاً من التطبيق الأولي وانتهاءً بالتسليم.

وأضاف: ستركز القروض العقارية التي نقدمها بشكل أساسي على المقيمين في الإمارات لكن سيكون لدينا أيضاً القدرة على تقديم قروض سكنية للمستثمرين الدوليين الذين يتطلعون إلى شراء عقارات في الإمارات.

وتأتي هذه الخطوة في وقت بدأت فيه مرحلة الانتعاش الاقتصادي لدولة الإمارات من الآثار السلبية لجائحة «كوفيد 19»، ووفقاً لأحدث توقعات المصرف المركزي بالإمارات فإنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات بنسبة 2.1٪ في 2021 ونحو 4.2٪ في 2022.

وأردف: «يبدو ذلك جلياً في سوق العقارات السكنية في الإمارات والتي تظهر نمواً قوياً ومستداماً، كما أن عدد وقيمة المعاملات العقارية والرهن العقاري في النصف الأول من العام الجاري قد فاق أداؤها بشكل جماعي الفترات المماثلة على مدى العقد الماضي. وتعد دبي وأبوظبي أكثر أسواق العقارات نشاطاً في الإمارات.

وكشف أبرز المطورين العقاريين بعد الربع الأول القوي نسبياً من 2021 عن زيادة الطلب بشكل ملحوظ على المشاريع التي تم إطلاقها على الخارطة خلال الربع الثاني تزامناً مع بيع العديد من العقارات في غضون أيام، مما يدل على زيادة الثقة في سوق العقارات السكنية، حيث أدى الطلب على الفلل الجاهزة وإعادة البيع إلى زيادة متوسط الأسعار السنوية بنسبة 2.2٪.

ويقع المقر الرئيسي لمجموعة نيكسس في دبي، وقد تم تأسيسها في عام 2006 بعد شراء إداري لذراع التوزيع لشركة زيورخ الدولية للتأمين، والتي كانت تعمل في المنطقة منذ 1989، وتملك نيكسس الآن مكاتب في أبوظبي والكويت والبحرين وقطر.

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