سوق أبوظبي العالمي ودائرة التنمية الاقتصادية يطرحان أول إطار تنظيمي في المنطقة لإدراج شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة

المصدر: البيان

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سوق أبوظبي للأوراق المالية ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي يقترحان أول إطار عمل تنظيمي في المنطقة لإدراج شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة.

يتيح إطار العمل التنظيمي الفرصة لشركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة للوصول إلى الاكتتابات العامة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وتوفير مصادر تمويل جديدة للشركات الناشئة على مستوى المنطقة، مع فتح المجال للشركات سريعة النمو في أبوظبي أمام المستثمرين من كلّ أنحاء العالم.

يُعدّ هذا المقترح الأحدث في سلسلة مبادرات سوق أبوظبي للأوراق المالية للاستفادة من الوسائل المالية التي تتميّز بالابتكار، ومساعدة المستثمرين لاستغلال الفرص المتاحة، كما يعكس التزام دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي باستحداث أطر تنظيمية تساعد على تعزيز تنوع ونمو اقتصاد أبوظبي.

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