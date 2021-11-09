انطلاق فعاليات "سيتي سكيب جلوبال" بمنطقة إكسبو 2020

المصدر: دبي- مشرق عليّ حيدر

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افتتح معالي مطر محمد الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، فعاليات الدورة 21 من معرض "سيتي سكيب جلوبال" في مركز المعارض بمنطقة إكسبو 2020، ويستمر حتى الخميس المقبل.

وتتميز النسخة الجديدة للمعرض على صعيد المشاريع والشركات المشاركة الواسعة.

ويأتي انعقاد المعرض حضورياً ليؤكد توديع السوق العقاري تداعيات جائحة «كوفيد 19» وتعافيه من آثارها، ولا سيما بعد تسجيل عقارات دبي مبيعات مليارية ضخمة قاد معظمها مليونيرات من مختلف دول العالم.

ويُعد «سيتي سكيب جلوبال» واحداً من أهم المعارض التي يتطلع المطور العقاري والمستثمر لانعقاده سنوياً، ولا سيما أنه يتيح اللقاء المباشر بين طرفي التعاقد العقاري ويفتح الباب أمام انعقاد شراكات نوعية بين الشركات العاملة في مختلف الأنشطة العقارية هذا غير ما يوفره من فرص استثمارية نوعية للراغبين في التملك الحر.

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