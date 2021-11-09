الإمارات تحافظ على جدارة ائتمانية قوية

المصدر: دبي - سيد صالح

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ثبتت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيفها للجدارة الائتمانية القوية بالعملات الأجنبية على المدى الطويل لحكومة الإمارات عند «AA-»، وهو من تصنيفات الدرجة المرتفعة، كما منحتها نظرة مستقبلية مستقرة.

وبحسب تقرير «فيتش»، فإن تثبيت التصنيف «AA-» للإمارات يعكس قوة مركز أصولها الخارجية الصافية، وارتفاع نصيب الفرد الواحد لديها من ناتجها المحلي الإجمالي، واعتدال مستوى الدين العام المُجمّع. وأوضح التقرير أن التصنيف «AA-» ينطبق على الحكومة الاتحادية.

وأفاد التقرير بأن متوسط سعر النفط من خام «برنت» العام الجاري فاق كثيراً توقعات «فيتش»، التي لم تتجاوز 63 دولاراً للبرميل، مشيراً إلى أن سعر 73 دولاراً للبرميل سيتمخض عن فائض مالي للإمارات بنسبة 2.4% من ناتجها المحلي الإجمالي.

وتوقع التقرير أن تعود دبي إلى تحقيق فوائض مالية مع تعافي إيراداتها، وانخفاض متطلبات ضخ الأموال إلى كياناتها الحكومية، وأيضاً الإدراج المُحتمل لبعض هذه الكيانات في البورصة.

وعن المنظومة المصرفية في الإمارات، ذكر التقرير أن القيمة الإجمالية لأصولها تُعادل نحو 200% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للإمارات في 2021. وأفاد بأن «فيتش» تُصنف متوسط الجدوى الاقتصادية لبنوك الإمارات عند «bbb».

وتطرق التقرير إلى الناتج المحلي الإجمالي للدولة، فتوقع أن ينمو في العام الجاري بنسبة 1.8%، فيما توقع أن ينمو الاقتصاد غير النفطي بالدولة في هذا العام بنسبة 3.5%. وأضاف إن نمو الإمارات يحظى بدعم من التغيرات الهيكلية التي أجرتها الدولة في الفترة الأخيرة.

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