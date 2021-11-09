موانئ أبوظبي تنوي استثمار نصف مليار دولار بمصر

المصدر: (القاهرة - رويترز)

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي، إن شركته تخطط لاستثمار 500 مليون دولار في سفاجا والعاشر من رمضان في مصر، وفقاً لتلفزيون العربية. وكانت موانئ أبوظبي، أعلنت في يوليو 2018، أنها تعمل على تنفيذ 42 مشروعاً لتعزيز نمو أعمالها، ودخول أسواق جديدة من بينها السعودية ومنطقة البحر الأحمر والصين والهند وأفريقيا. وتعد موانئ أبوظبي أحد المحركات الرئيسية للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية في المنطقة، وتشكل حلقة ربط بين أبوظبي وجميع أنحاء العالم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز