سوق دبي المالي يناقش الخطط التطويرية

المصدر: دبي - البيان

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عقد مجلس الإدارة الجديد لشركة سوق دبي المالي اجتماعه الأول أمس برئاسة هلال سعيد المري.

وناقش المجلس واعتمد عدداً من القرارات المتعلقة بتطورات الأعمال وخطط التطوير في سوق دبي المالي والرامية إلى تعزيز المكانة الرائدة لدبي مركزاً عالمياً لأسواق رأس المال، وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والهادفة إلى الارتقاء بأسواق المال.

واعتمد المجلس قراراً بتعيين حامد أحمد علي في منصب الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي في إطار المساعي الحثيثة لتمكين قيادات جديدة، منوهاً في هذا الصدد بما يمتلكه من خبرات كبيرة وإنجازات في مجال أسواق المال.

وقرر المجلس تشكيل لجنة جديدة للامتثال مُنبثقة من مجلس الإدارة وتكون معنية بالقواعد التنظيمية المعمول بها في السوق وفق أفضل الممارسات العالمية، كما اعتمد تشكيل لجان مجلس الإدارة الأخرى وهي:

لجنة التدقيق، ولجنة الترشيح والمكافآت، ولجنة الاستثمار. وقرر المجلس دعوة الجمعية العمومية للانعقاد للنظر في تعديل النظام الأساسي للشركة لزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من سبعة أعضاء إلى تسعة أعضاء، على أن يتم نشـر دعوة الجمعية العمومية وموعد انعقادها حسب موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

وتوجه المري بالشكر إلى مجلس الإدارة السابق بقيادة عيسى كاظم، مُثمناً ما بذلوه من جهد وما قدموه من إسهامات على مدى السنوات الماضية. وأكد أن السوق مُؤهل تماماً لمواصلة القيام بدوره الحيوي على أفضل نحو ممكن والارتقاء به إلى آفاق أرحب، بفضل ما يمتلكه من بنية أساسية وتنظيمية عالمية المستوى وكوادر خبيرة يُشكل أبناء الإمارات الغالبية العظمى منهم.

وكان حامد علي قد شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للأسواق في سوق دبي المالي، والرئيس التنفيذي لناسداك دبي. وتشمل خبرته العمل كرئيس تنفيذي للعمليات في مركز دبي المالي العمليات.

وأسهم في تطوير الأنشطة والأسواق في كلا البورصتين وخلق مجالات جديدة للنمو، إضافة إلى تعزيز أوجه التعاون بين سوق دبي المالي وناسداك دبي. وحامد علي حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال من كلية لندن للأعمال، وبكالوريوس في علوم الحوسبة التطبيقية من جامعة ليدز متروبوليتان، وشهادة الماجستير في إدارة المشاريع.

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