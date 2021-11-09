المزروعي: «أوبك+» قادرة على زيادة إمدادات النفط

المصدر: (دبي - وائل اللبابيدي)

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قال معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إن منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاءها والمعروفة باسم «أوبك+» قادرة على زيادة إمدادات النفط إذا كان هناك طلب من السوق.

وأضاف أن الإمارات لديها القدرة على تزويد كميات إضافية من الخام للسوق إذا دعت الحاجة وأقرت «أوبك+» ذلك.

وخلال اجتماع الأسبوع الماضي، التزمت «أوبك+» بخطة لزيادة إنتاج النفط بواقع 400 ألف برميل يومياً على أساس شهري، متجاهلة دعوة الولايات المتحدة لتسريع وتيرة إنتاج النفط للتحكم في الأسعار. وقال معاليه إن الإمارات وشركاءها ربما يواصلون هذه السياسة حتى سبتمبر 2022 للوصول لمستويات الإنتاج في فترة ما قبل الجائحة. وذكر أن السياسة الراهنة بزيادة الإنتاج بواقع 400 ألف برميل يومياً على أساس شهري يمكن أن تؤدي لوجود فائض في الإنتاج بالربع الأول 2022.

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