45 مليون درهم صافي أرباح البنك العربي المتحد بنهاية سبتمبر

المصدر: (الشارقة- البيان)

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أعلن البنك العربي المتحد نتائجه المالية للأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر حيث حقق صافي أرباح قدرها 45 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى 2021 بارتفاع نسبته 112% مقارنة مع الفترة نفسها من 2020، ومُقابل خسائر قدرها 365 مليون درهم في الربع الثالث 2020 (فيما سجل ربحاً صافياً خلال الربع الثالث 2021 قدره 18 مليون درهم مقارنةً بربح صافي قدره 17 مليون درهم خلال الربع الثاني 2021 بزيادة نسبتها 7%).

وقال أحمد أبو عيده الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد: تبرز هذه النتائج الإيجابية نجاح استراتيجية البنك في تنفيذ خطة التحوُّل الرقمي وتمثِّل برهاناً على الجهود التي بذلها كل من أعضاء فريقنا والعمل الاستثنائي الذي نفَّذناه في التعامل مع التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد ـ 19. ونتطلع بثقة إلى المستقبل.

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