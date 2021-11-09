مذكرة تفاهم بين طيران الإمارات و«جارودا» الإندونيسية لإنشاء شراكة بالرمز

المصدر: دبي- البيان

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شهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وكارتيكا ويرجواتموجو النائب الثاني لوزير الشركات الحكومية في إندونيسيا، توقيع طيران الإمارات والناقلة الوطنية الإندونيسية «جارودا» مذكرة تفاهم، لإنشاء شراكة بالرمز بين الناقلتين.

وتتيح الشراكة الجديدة لعملاء الناقلتين السفر بسلاسة وسهولة إلى وجهات في الأمريكتين والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.

وبالإضافة إلى توسيع نطاق شبكتي الناقلتين وإتاحة السفر بتذكرة واحدة، سوف تدرس طيران الإمارات و«جارودا» أيضاً فرص التعاون في برنامجي مكافأة ولاء المسافرين الدائمين، لتمكين عملائهما من كسب واستبدال الأميال والنقاط مقابل تذاكر مكافأة وترقيات ومزايا حصرية أخرى عديدة.

وقع الاتفاقية عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، ورئيس «جارودا» إندونيسيا عرفان سيتيابوترا، ومن المنتظر أن تدخل اتفاقية المشاركة بالرمز حيز التنفيذ اعتباراً من يناير 2022 بعد نيل الموافقات التنظيمية المطلوبة، لتوفر مزايا للعملاء تشمل الحجز السلس وإصدار التذاكر وسياسة أمتعة واحدة وتسجيل الوصول إلى الوجهة النهائية، بالإضافة إلى مزايا السفر عبر 18 خطاً على الشبكة المشتركة.

سوق مهمة

وقال عدنان كاظم: إندونيسيا سوق مهمة لنا، وشراكتنا مع «جارودا» شهادة على التزام طيران الإمارات بتعزيز شبكتنا باستمرار. وستوفر الاتفاقية لعملائنا إمكانية الوصول إلى وجهات إضافية في إندونيسيا، كما ستتيح لهم الاستمتاع بسفر سلس ومريح من وإلى 8 وجهات محلية في إندونيسيا، وإلى شبكتنا العالمية عبر جاكرتا ودبي وثلاث وجهات عبر دينباسار.

وأضاف: يمكننا من خلال الشبكة الموسعة والمشتركة للناقلتين أن نقدم لعملائنا تذكرة واحدة تجربة أكثر سلاسة، من خلال تسجيل الوصول وفحص الحقائب والصعود إلى الطائرة في جميع مراحل الرحلات. ونتطلع إلى العمل مع «جارودا» وتعزيز العلاقة لتحقيق مزيد من الفوائد القيمة لعملائنا وتجارب سفرهم.

استفادة

قال عرفان سيتيابوترا: شراكتنا مع طيران الإمارات تمنح عملاءها القادمين وصولاً سلساً إلى وجهات في إندونيسيا مرتبطة بشبكة «جارودا» المحلية. وسيستفيد عملاؤنا أيضاً من هذه الشراكة، لأنها تتيح لهم الوصول إلى مجموعة واسعة من الوجهات التي تخدمها طيران الإمارات.

وترتبط طيران الإمارات حالياً باتفاقيات رمز مشترك مع 21 ناقلة جوية وشركتي سكة حديد حول العالم، ولديها أيضاً، اتفاقيات إنترلاين مع أكثر من 115 شركة طيران وشركة سكة حديد.

وجهات

سيتمكن عملاء طيران الإمارات بموجب اتفاقية الرمز المشترك من السفر من وإلى دينباسار وسورابايا وماكاسار وباليكبابان ومانادو وميدان وبادانغ على رحلات «جارودا» إندونيسيا من جاكرتا إلى دبي وعبرها بتذكرة واحدة. كما ستضيف الناقلة الإندونيسية رمزها على رحلات طيران الإمارات إلى 8 وجهات هي: دبي/ جاكرتا ودينباسار والبحرين وموسكو وجوهانسبرغ والقاهرة ولندن هيثرو ومانشستر.

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