الأسهم تواصل مسارها الإيجابي بمكاسب 13 مليار درهم

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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أضافت أسواق الأسهم المحلية نحو 12.8 مليار درهم مكاسب إلى رسملتها السوقية في ختام جلسة أمس، مع استمرار الشراء الأجنبي والمؤسسي منذ الإعلان عن جملة قرارات حكومية في السوق، إضافة إلى تحسن معنويات المستثمرين على وقع نتائج فصلية قوية للشركات المدرجة. وواصل سهم سوق دبي المالي أداءه الصاعد بمكاسب ناهزت 94.2% في غضون الـ10 جلسات الماضية، مع تخطيه حاجز درهمين للمرة الأولى منذ يوليو 2015.

وصعد سوق أبوظبي بنسبة 1.09% ليغلق عند 8181.96 نقطة بدعم أسهم البنوك والاستثمار والاتصالات والطاقة والصناعة والسلع والخدمات، فيما زاد سوق دبي 0.19% ليصل إلى 3104.28 نقاط مع ارتفاع أسهم العقار والاستثمار والتأمين والبنوك والخدمات والسلع.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 2.45 مليار درهم، منها 1.62 مليار درهم في أبوظبي و831.5 مليون درهم في دبي. وجرى تداول 856.2 مليون سهم، موزعة بنحو 312.8 مليوناً في أبوظبي و543.3 مليوناً في دبي، عبر تنفيذ 17.8 ألف صفقة.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك 0.2% مع نمو «دبي الإسلامي» 0.37% فيما استقر «الإمارات دبي الوطني». وزاد قطاع العقار 0.2% على وقع نمو «إعمار العقارية» 0.63% و«إعمار مولز» 0.43% فيما انخفض «إعمار للتطوير» 0.48% و«ديار» 1.12% و«الاتحاد العقارية» 5.24% واستقر «داماك».

وصعد قطاع الاستثمار 1.85% بعد نمو «سوق دبي المالي» 9.89% فيما انخفض «دبي للاستثمار» 2.29% و«شعاع كابيتال» 1.28%، وتراجع قطاع النقل 1.37% علي وقع هبوط «العربية للطيران» 2.68% و«أرامكس» 0.23% و«الخليج للملاحة» 2.32%.

وواصل سهم «سوق دبي المالي» تصدر النشاط في السوق بسيولة 279.5 مليون درهم وحقق أيضاً أكبر وتيرة صعود بنحو 9.89%، ثم «إعمار العقارية» 126.34 مليون درهم. وكان «الاتحاد العقارية» الأكثر هبوطاً بنسبة 5.24%.

سوق أبوظبي

ودعم ارتفاع سوق أبوظبي نمو قطاع البنوك 1.32% بفعل مكاسب «أبوظبي الأول» 1.72% و«أبوظبي التجاري» 0.12% فيما استقر «أبوظبي الإسلامي»، وصعد قطاع الاستثمار 1.12% بعد ارتفاع «العالمية القابضة» 1.32% و«ألفا ظبي» 0.63% و«إشراق» 0.27% و«الواحة كابيتال» 0.57%.

ونما قطاع الاتصالات 1.14% مع صعود «اتصالات» 1.2% فيما انخفض «الياه سات» 1.09%. وارتفع قطاع الطاقة 0.3% بعد صعود «دانة غاز» 0.84% و«أدنوك للحفر» 0.99% و«طاقة» 0.79%.

الاستثمار المؤسسي

واتجهت المؤسسات نحو الشراء في السوقين بصافي استثمار 36.3 مليون درهم، موزعة بواقع 15.8 مليوناً في دبي و20.47 مليوناً في أبوظبي، فيما مال المستثمرون الأفراد نحو التسييل بصافي استثمار 36.3 مليون درهم.

إفصاحات

• نمت أرباح الشركة «الوطنية للتأمينات العامة»، إلى 54.74 مليون درهم في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 28.14 مليون درهم في الفترة المقابلة من 2020.

• يجتمع مجلس إدارة «الوثبة الوطنية للتأمين» في 11 نوفمبر الجاري للاطلاع ومناقشة موازنة 2022 ـ 2024.

• وافقت هيئة الأوراق المالية والسلع على الطلب المقدم من شركة «شيميرا كابيتال» بشأن إجراء تعديلات على مستند طرح شيميرا ستاندرد اند بورز الإمارات شريعة المتداول، على أن يتم موافاة الهيئة بمستند طرح الصندوق المحدث بالتعديلات المعتمدة.

• يعقد مجلس إدارة شركة أركان لمواد البناء اجتماعاً في 11 نوفمبر لانتخاب رئيس مجلس إدارة ونائبه وتشكيل اللجان وتعيين رئيس تنفيذي للمجموعة.

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