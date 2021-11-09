1.07 مليار صافي أرباح «إعمار مولز» بنهاية سبتمبر

المصدر: دبي ـ البيان

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سجّلت «إعمار مولز»، صافي أرباح وصل إلى 1.07 مليار درهم وذلك عن الأشهر التسعة الأولى (من يناير إلى سبتمبر) من عام 2021، فيما وصلت الإيرادات إلى 3.19 مليارات درهم. وحققت الشركة صافي أرباح خلال الربع الثالث (يوليو إلى سبتمبر) بقيمة 448 مليون درهم. وبلغت الإيرادات 1.14 مليار درهم.

وحققت «نمشي»، المنصّة الإلكترونية المتخصصة في تجارة منتجات الموضة وأسلوب الحياة عبر الإنترنت، والمملوكة بالكامل لشركة إعمار مولز، مبيعات بقيمة 320 مليون درهم خلال الربع الثالث 2021.

تطوّرات مرتقبة

ومن المقرّر أن يتم افتتاح «دبي هيلز مول» في الربع الأول من عام 2022، وسيضمّ ما يصل إلى 600 منفذ، بما في ذلك مجموعة من متاجر البيع بالتجزئة، والمطاعم والمقاهي. ويضمّ المركز التجاري مساحة إجمالية قابلة للتأجير تبلغ حوالي 2 مليون قدم مربّع.

ومع عودة مزيدٍ من المستهلكين إلى التسوّق من متاجر البيع بالتجزئة، أطلقت «إعمار مولز» مجموعة من البرامج الإضافية التي يمكن لجميع أفراد الأسرة الاستفادة منها والاستمتاع بها، من ضمنها «زعبيل سبورتس ديستريكت»، وهي الوجهة الرياضية الداخلية الفريدة والتي من المقرّر أن يتمّ افتتاحها في نوفمبر 2021 على سطح دبي مول زعبيل.

حيث تلتزم «إعمار مولز» بتوفير تجارب مميّزة لجميع الضيوف عبر وجهاتها المختلفة. كما يمكن للمتسوّقين التطلّع إلى افتتاح «تشاينا تاون» في دبي مول في النصف الثاني من عام 2022، وهو يعدّ الأول من نوعه في المنطقة.

إشغال

حافظت مستويات الإشغال في أصول إعمار مولز المتمثلة في دبي مول، ودبي مارينا مول، ومجمّع الذهب والألماس، وسوق البحر، ومراكز التسوّق ضمن المجمّعات، على مرونتها طيلة الربع الثالث من عام 2021 وذلك بنسبة قدرها 91 %.

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