10 شركات وساطة تستأثر بـ 86 % من تداولات سوق دبي في أكتوبر

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

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استحوذت 10 شركات وساطة من بين 27 شركة عاملة في سوق دبي المالي على نحو 86% أو ما يعادل 8.2 مليارات درهم من إجمالي تعاملات الشركات في أكتوبر، والبالغة نحو 9.5 مليارات درهم. وتصدرت «المجموعة المالية هيرميس» القائمة، حيث بلغت حصتها نحو 4.34 مليارات درهم، ما يعادل 43.08%، وجاءت «أرقام سيكيوريتيز» في المرتبة الثانية بنحو 865.7 مليون درهم بنسبة 8.6% من إجمالي قيم التداول في السوق.

وحلت في المركز الثالث «بي إتش إم كابيتال للخدمات المالية» بنحو 716.8 مليون درهم وبنسبة 7.11%، وفي المركز الرابع «أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» بنحو 493.9 مليون درهم بنسبة 4.9%، ثم «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» بنحو 443.27 مليون درهم بنسبة 4.39%، ثم «الرمز كابيتال» بنحو 422.59 مليون درهم بنسبة 4.19%، ثم «أبوظبي الأول للأوراق المالية» بحصة 320.4 مليون درهم بنسبة 3.18%، تلاها «سيكو للوساطة المالية» بنحو 221.5 مليون درهم بنسبة 2.2%.

وفي المركز التاسع جاءت شركة «دبي الإسلامي للخدمات المالية» بنحو 219.6 مليون درهم بنسبة 2.18%، ثم «المشرق للأوراق المالية» بحوالي 167.3 مليون درهم بنسبة 1.66%، ثم «أبوظبي التجاري للأوراق المالية» بنحو 157.1 مليون درهم بنسبة 1.56%، يتبعها «الشارقة الإسلامي للخدمات المالية» بنحو 148.8 مليون درهم أو ما يعادل 1.48%، ثم «مينا كورب للخدمات المالية» بما يعادل 1.45% أو 146.3 مليون درهم، يتبعها «الضمان للأوراق المالية» بحصة 1.37% تعادل 138.5 مليون درهم.

حصص

وصلت حصة «ورلد إنفستمنتس» لنحو 0.38% بقيمة 38.6 مليون درهم، ثم «مركز الوثبة للأسهم» بحصة 0.33% تعادل 33.1 مليون درهم، تلاها «شروق للأسهم والسندات» بنحو 0.21% أو 21.5 مليون درهم، ثم «الدار للأسهم» بنحو 11.4 مليون درهم أو 0.11%.

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