برنامج مبتكر لرعاية المواهب المتميزة بقطاع الأغذية

المصدر: دبي - البيان

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شهد معرض «جلفود للتصنيع»، والذي تتواصل فعالياته في مركز دبي التجاري العالمي حتى اليوم، إطلاق برنامج مبتكر، بالتعاون بين حكومة الإمارات والقطاع والأوساط الأكاديمية، يركز على تطوير المواهب الوطنية المستقبلية في قطاع تصنيع الأغذية الإماراتي، ويهدف لزيادة مشاركة المواطنين الإماراتيين في القطاع، وتعزيز نموه وازدهاره.

ويندرج البرنامج، الذي تقوده مجموعة أعمال صناعة الأغذية والمشروبات في الإمارات، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وعدد من الجامعات الرائدة في إطار مبادرة «صنع في الإمارات»، التي أطلقتها الوزارة، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع الـ 300 مليار»، والبرنامج يهدف لزيادة نسبة قوة العمل المحلية من %1 إلى %5 خلال 5 أعوام.

وتشمل قائمة الأهداف الرئيسية للبرنامج التأكيد على أهمية تعزيز حضور المواطنين الإماراتيين في قطاع الأغذية والمأكولات، والذين يشكلون حالياً 1% فقط من القوة العاملة في القطاع.

وستقوم مجموعة أعمال صناعة الأغذية والمشروبات بتقديم دورات تدريبية في مجال الأغذية في إطار البرنامج، حيث سيتم تزويد الطلاب بالإرشاد والتوجيه من قبل قادة القطاع، ومنحهم الفرصة للعمل مع نخبة من كبرى شركات تصنيع الأغذية في الإمارات، والحصول على شهادة «الجاهزية للعمل في قطاع الأغذية الإماراتي».

ترابط

وقال صالح لوتاه، رئيس مجموعة أعمال صناعة الأغذية والمشروبات في الإمارات: يهدف برنامج تنمية المواهب الوطنية الإماراتية إلى تحقيق الترابط الكامل بين الشباب والأوساط الأكاديمية والقطاع، وتعزيز تواصل المواهب المحلية مع قادة القطاع، بهدف إعدادهم ليصبحوا قادة التغيير المستقبلي، وسنراقب عن كثب التقدم، الذي يتم إحرازه في البرنامج، فضلاً عن تصميم أوجه الدعم، بالتعاون مع الشركاء المعنيين لضمان حفاظنا على المسار الصحيح.

المنتجات البديلة للحوم

وتسلط قمة تكنولوجيا الغذاء خلال المعرض الضوء على مستقبل القطاع، بما في ذلك ازدياد شعبية بدائل اللحوم. ويتحدث شاراد بارلينجاي، رئيس قسم تكنولوجيا الأغذية والبحث والتطوير لدى شركة مارس، عن أسباب ابتعاد المستهلكين عن منتجات اللحوم والزخم الكامن، الذي يشجع ظهور البدائل النباتية اعتماداً على بيانات المستهلكين، كما يتناول السبل التي يمكن لمصنّعي الأغذية اعتمادها للتركيز على تلبية الطلب، ومن المتوقع أن يصل إجمالي سوق بدائل اللحوم إلى 4 مليارات دولار بحلول عام 2027.

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