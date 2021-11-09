«أغذية» تتبع خطة دمج واستحواذ لتوسعها الإقليمي

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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قال مبارك المنصوري، الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية في مجموعة «أغذية»، إن الشركة تتبع خطة توسع منضبطة تركز على عمليات الاندماج والاستحواذ والأعمال القوية، مع مواصلة البحث عن الفرص المناسبة في السوق التي تسهم في توليد الإيرادات والكفاءة في التكلفة.

وأضاف المنصوري، في تصريحات صحافية أمس رداً على استفسارات «البيان»، إن الخطة الخمسية للمجموعة ستسمح بالتوسع في الأماكن المناسبة في الوقت المناسب وبالاستثمارات المناسبة، حيث تركز استراتيجية التوسع على بناء الانتشار الإقليمي للشركة من خلال نمو المنتجات الحالية، والتنويع في المحفظة.

استحواذ استراتيجي

وذكر أن الشركة قامت أخيراً بدمج شركة الإسماعيلية للاستثمار «أطياب» في سجلاتها المالية، فضلاً عن الاستحواذ على شركة نبيل للصناعات الغذائية، مشيراً إلى أن هاتين العمليتين التكميليتين للاستحواذ، سيعززان مكانة «أغذية» في طليعة قطاع الأغذية المبردة والمجمدة المتنامي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

هذا بالإضافة إلى موافقة مجلس الإدارة للاستحواذ الاستراتيجي على الحصة الكاملة 100% في مجموعة «بي إم بي» إذ يمثل هذا الاستحواذ ثاني استثمار كبير لنا في سوق الوجبات الخفيفة والأطعمة الصحية بعد صفقة «الفوعة».

وأوضح المنصوري أن هناك ركائز أساسية حددتها الشركة لتحقيق الاندماجات الناجحة، تشمل الانتقال السلس، والإنتاجية والكفاءة وخلق القيمة، مشيراً إلى أن الإندماج يعتبر رحلة مستمرة تتطلب من سنتين إلى سنوات لتحقيق الفوائد الكاملة.

تكامل تجاري

وذكر أن إدماج شركة «الفيصل» في الربع الثالث كان أكثر تركيزاً على العمليات، حيث وصلنا الآن إلى مراحل متقدمة من اغتنام فرص التوزيع المتبادل للاستفادة من شبكة الفيصل الواسعة في الكويت، بينما بالنسبة إلى شركة نبيل، بدأنا بتطبيق أوجه التكامل التجارية المحتملة مع المجموعة ككل، وذلك من خلال زيادة توزيع منتجاتها في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأكد الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية في مجموعة «أغذية»، انه بالنسبة لصفقة «أطياب»، فتم الانتهاء من خطة المئة يوم الأولى وأصبحت جاهزة لبدء التنفيذ، وسيتم تطبيق المزيد من إجراءات الإدماج مع شركة «نبيل» من أجل التوصل إلى وحدة أعمال متكاملة للأغذية المبردة والمجمدة مع تحقيق كفاءة أداء الأعمال وإمكانية تعزيز القيمة.

4 استحواذات

قال الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية في مجموعة «أغذية»، إنه مع إضافة 4 عمليات استحواذ تشمل «الفوعة» و«الفيصل» في يناير الماضي، و«النبيل» للصناعات الغذائية في ابريل الماضي، و«أطياب» في أغسطس الماضي، ارتفعت مساهمة صافي الإيرادات من خلال هذا القسم بنسبة 13% على أساس سنوي، لتصل إلى 67% من إجمالي مبيعات المجموعة، مع مساهمة قسم الأعمال الزراعية بنسبة 33% المتبقية من إيرادات المجموعة.

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