غرفة دبي تطلق أسبوع الاستدامة 2021 افتراضياً بين 18-14 نوفمبر

المصدر: (دبي- البيان)

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تنظم غرفة دبي خلال الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر الحالي فعاليتها السنوية «أسبوع غرفة دبي للاستدامة 2021»، وذلك في إطار جهودها لنشر وتعزيز الممارسات المسؤولة، وتأسيس أجندة للنشاطات المجتمعية التي تفيد القطاع الخاص، والتزاماً بتعزيز وعي الشركات بأهمية هذه الممارسات في نشاطاتهم.

ويهدف أسبوع الاستدامة، الذي سيعقد افتراضياً تحت عنوان «الاحتفال بالتنوع والاندماج لبناء بيئة عمل شاملة»، إلى مساعدة الشركات على زيادة تعزيز قدراتها لتسخير إمكانات التنوع والاندماج في مكان العمل، وستسلط الضوء على التأثير الكبير والإيجابي للتنوع والاندماج في مكان وبيئة العمل.

وسيشمل الأسبوع فعاليات وندوات ومبادرات أبرزها «حوار الرؤساء التنفيذيين» والذي يهدف إلى زيادة الوعي بين الشركات حول الفوائد الشخصية والتجارية للتنوع والاندماج في بيئة العمل، وحملة لتعزيز التنوع العملي وممارسات ومبادرات الإندماج في مكان العمل، وطاولة نقاش مستديرة حول أبرز التحديات والفرص الخاصة بالتنوع والاندماج، وحوار للشركات المعنية لتسليط الضوء على الأدوات المبتكرة ودراسات الحالة التي ساعدت في رفع مستوى التنوع والشمولية بمكان العمل.

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