«أديا» ضمن تحالف للاستحواذ على «مكافي»

المصدر: دبي - سيد صالح

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انضم جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا»، عن طريق شركة مملوكة له بالكامل، إلى مجموعة شركات استثمارية استحوذت على شركة «مكافي» الأمريكية المعروفة عالمياً بمنتجاتها لحماية الحواسب من فيروسات الإنترنت، وذلك مقابل ما يزيد على 14 مليار دولار، بحسب بيان صحفي أصدرته «مكافي»، ونشرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

وأفاد البيان بأن مجموعة الشركات التي ستستحوذ على «مكافي» تضم بخلاف «أديا» عدداً من المؤسسات الاستثمارية العالمية الشهيرة، وهي: شركتا «أدفينت إنترناشيونال كوروبوريشن»، و«كروسبوينت كابيتال بارتنرز» الأمريكيتان للاستثمار في الأسهم الخاصة، وشركة «بيرميرا أدفايزرز» الاستثمارية البريطانية، وصندوق الاستثمار السيادي السنغافوري «جي آي سي برايفيت ليمتد»، ومجلس الاستثمار في خطة التقاعد الكندية «سي بي بي إنفستمنتس».

وبحسب البيان، فإن مجموعة المستثمرين ستستحوذ على كافة أسهم «مكافي» المُستحقة بسعر 26.00 دولاراً للسهم، ما يجعل القيمة الإجمالية للشركة تبلغ حوالي 12 مليار دولار على أساس قيمة أسهمها، وأكثر من 14 مليار دولار على أساس قيمة الشركة بعد تفعيل سداد ديونها. وأضاف البيان أن سعر شراء سهم «مكافي» يمثل علاوة تبلغ نسبتها 22.6% أعلى من سعر إغلاق السهم في تاريخ الرابع من نوفمبر 2021، وهو آخر يوم تداول لسهم الشركة في البورصة، قبل تداول التقارير الإعلامية بشأن إمكانية بيعها. وكان سعر سهم الشركة آنذاك هو 21.21 دولاراً.

وأوضح البيان أنه عند إتمام الصفقة، ستتسلم مجموعة المستثمرين ملكية «مكافي». ويتضمن عقد الصفقة شرطاً يتيح لمجلس إدارة «مكافي» ومستشاريها طلب والبحث عن عروض استحواذ بديلة لفترة تبلغ 45 يوماً فقط.

وقال بيتر ليف، الرئيس والرئيس التنفيذي لدى «مكافي»: «تُعد هذه الصفقة شهادة على حلول «مكافي» الرائدة في السوق للحماية عبر الإنترنت».

وأضاف ليف: «نرغب في توجيه الشكر إلى موظفينا على عملهم الدؤوب المستمر والتزامهم حيال «مكافي». ويسعدنا أن نتشارك مع مؤسسات استثمارية تفهم حقاً المشهد العالمي في الأمن السيبراني ولها سجل راسخ من النجاح».

ومن الجدير بالذكر أن عدة بنوك عالمية قدمت الخدمات الاستشارية اللازمة لإتمام هذه الصفقة، وفي مقدمتها «جولدمان ساكس» و«مورغان ستانلي» اللذان قدما خدماتهما الاستشارية إلى «مكافي».

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