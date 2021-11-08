محفظة إنفستكورب العقارية بأوروبا تصل إلى مليار يورو

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت إنفستكورب، المؤسسة المالية العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، أنها أتمّت بنجاح عملية الاستحواذ على 10 عقارات صناعية بريطانية تبلغ مساحتها 660 ألف قدم مربعة، من خلال 4 صفقات بسعر إجمالي مقداره 56.7 مليون جنيه إسترليني. ومنذ إطلاق أعمالها العقارية الأوروبية عام 2017، استثمرت إنفستكورب ما يقرب من مليار يورو في 80 عقاراً في المملكة المتحدة وألمانيا وهولندا وإيطاليا وبلجيكا.

وتشمل عمليات الاستحواذ الأخيرة 3 عقارات صناعية متعددة الإيجارات، وسبعة عقارات صناعية أخرى ذات إيجار فردي، تقع في بيدفورد ووارينغتون وستون وغيتسهيد وستوكتون أون تيز وكرايستشيرش وأبردين وسكيلميرسديل وكمبرنولد وكانّوك.

بذلك يرتفع عدد الصفقات التي أبرمتها إنفستكورب حتى الآن في سوق العقارات الصناعية واللوجستية في المملكة المتحدة إلى 15، تشمل 53 عقاراً بمساحة إجمالية تبلغ حوالي 4.6 ملايين قدم مربعة. وقد استثمرت إنفستكورب 315 مليون جنيه إسترليني في هذا القطاع خلال السنوات الأربع الماضية.

وفي يونيو، استحوذت إنفستكورب أيضاً على المبنيين أنكوردج 1 و2، اللذين يقعان في سالفورد كيز، مانشستر، ويضمان مكاتب من الدرجة «أ» بمساحة إجمالية تبلغ 149168 قدماً مربعة.

وقالت خلود إبراهيم المديرة المتخصصة في الاستثمار العقاري لدى إنفستكورب: ستصبح العقارات الصناعية في المملكة المتحدة أحد أقوى العناصر المحرّكة للقطاع العقاري، حيث عجّلت جائحة كوفيد 19 بالتحول إلى البيع بالتجزئة عبر الإنترنت والطلب الناتج عن ذلك على المساحات الصناعية. ومع وجود قاعدة متنوعة من المستأجرين وعقارات مؤجرة بنسبة كبيرة، نعتقد أن هذه المحفظة ستواصل امتلاك القدرة على توليد تدفقات نقدية قوية لمستثمرينا.

وقال طارق المحجوب، رئيس أسواق الإمارات وعُمان في إنفستكورب للثروات الخاصة: أنشأنا منذ أن أطلقنا استراتيجيتنا العقارية الأوروبية محفظة قوية ورائدة من الأصول العقارية ذات القيمة العالية عبر أسواق تقع في نقاط استراتيجية وتتمتع بأسس اقتصادية قوية. ويسرّنا توسيع محفظتنا العقارية في المملكة المتحدة من خلال هذه الاستحواذات، وسنواصل تركيزنا على العمل في اتجاه مجموعة جذابة من الفرص الاستثمارية.

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