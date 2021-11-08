«إعمار للضيافة» و«أرادَ» تطلقان أول شقق فندقية تحت إدارة «فيدا» في «الجادة»

المصدر: الشارقة - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت إعمار للضيافة التابعة لمجموعة إعمار العقارية وبالتعاون مع شركة أرادَ شركة التطوير العقاري أمس أول شقق سكنية فندقية فاخرة في إمارة الشارقة تحت إدارة علامة الضيافة «فيدا» التي تشكل الإضافة النوعية الجديدة في أحد أسرع المجتمعات المتكاملة نمواً على مستوى الإمارات.

وتتولى أرادَ التي تمتلك المشروع تطوير هذه المساكن الفاخرة ضمن المبنى الثالث من فيدا رزيدنسز الجادة في حين تتولى فيدا للفنادق والمنتجعات إدارتها وتشكّل الوحدات السكنية الفندقية الجديدة إضافة قيّمة إلى محفظة أصول فيدا التي تضمّ فيدا تلال الإمارات وفيدا وسط المدينة ومنزل وسط المدينة وفيدا منتجع شاطئ أم القيوين الذي تم افتتاحه حديثاً.

وستبدأ الأعمال الإنشائية في فيدا رزيدنسز الجادة وفندق فيدا الجادة المجاور لها في الربع الثاني من عام 2022 إذ يتوقّع إنجازها بحلول نهاية الربع الثاني من عام 2023.

وتقع فيدا رزيدنسز الجادة في قلب مجتمع الجادة العصري الذي تبلغ قيمة مبيعاته الإجمالية 24 مليار درهم ويواصل نموّه ليصبح أكبر وجهة عصرية في الإمارة وتمتاز هذه الوحدات الفاخرة بقربها من المرافق التجارية المتنوّعة والمطاعم والمقاهي الراقية والمساحات الخضراء على جانبي بوليفارد الجادة.. كما يقع المبنى ضمن حيّ نسيج - حيّ المبدعين الجديد في الشارقة والذي يضمّ بدوره متحفاً مصمماً وفق أعلى المعايير العالمية وركناً مخصّصاً للمصممين والمبدعين.

وقال الأمير خالد بن الوليد بن طلال نائب رئيس مجلس إدارة أرادَ: يمثل المبنى الجديد من شقق فيدا رزيدنسز الجادة خطوة أخرى ضمن شراكتنا مع مجموعة إعمار للضيافة عقب الإطلاق الناجح لمبنيين سكنيين سابقين تحت علامة فيدا في العام الماضي، ونحن سعداء لتمكين مشترينا من الاستفادة من جودة الخدمات والتشطيبات الاستثنائية والمرافق الرائعة التي تتميز بها علامة فيدا الفندقية.

من جانبه قال المتحدّث الرسمي من شركة إعمار: يشير افتتاح فيدا رزيدنسز الجادة للشقق الفندقية إلى مدى التزام إعمار ترسيخ موقع الإمارات في صدارة الدول من ناحية الحلول السكنية الراقية والمبتكرة.. لافتاً إلى أن الاستراتيجية التي تتبعها مجموعة إعمار للضيافة تضمن للمشترين الحصول على وحدات سكنية فاخرة تعكس عناصر وقيم علامة فيدا الفندقية المرموقة في قلب أسرع المجتمعات المتكاملة نمواً على مستوى إمارة الشارقة.

جديرٌ بالذكر أنه تمّ هذا العام إكمال 1,200 منزل في الجادة إضافة إلى مجمّع مَدار - وجهة الترفيه العائلية المتميزة بالجادة والذي رحّب بأكثر من مليوني زائر منذ افتتاحه مطلع عام 2020 وتولّت شركة زها حديد العالمية تصميم هذا الصرح الضخم الذي يحتضن باقة من المرافق الترفيهية المتنوّعة ضمن محيط من المساحات الخضراء المنسّقة والرحبة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز