«موانئ أبوظبي» توسع أسطول شركة «ميكو» باستحواذها على 31 شاحنة قلّابة

المصدر: أبوظبي - وام

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استحوذت شركة «ميكو» للخدمات اللوجستية التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، على 31 شاحنة قلّابة وذلك في إطار سعيها إلى التوسع في تقديم دعم لوجستي متكامل لقطاعات الإنشاءات وتصنيع المعادن في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتنويع خدماتها لتلبية الاحتياجات المتنامية للمتعاملين.

وسيتم تشغيل الشاحنات الجديدة ضمن أسطول شركة «ميكو» الذي يضم أكثر من 400 شاحنة تخدم قطاعات مختلفة من بينها الأدوية، والرعاية الصحية، والمواد الغذائية الطازجة، والبضائع العامة.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية الإجمالية للشاحنات الجديدة أكثر من 2,300 طن، وهي قادرة على نقل المواد والإمدادات بين الموانئ والمصانع ومواقع البناء في جميع أرجاء أبوظبي والدولة. وتم تزويدها بنظام إدارة الأساطيل والذي يشتمل على أحدث تقنيات التتبع الآني وتحديد النطاق الجغرافي والاتصالات.

وقال روبرت ساتون، رئيس القطاع اللوجستي - مجموعة موانئ أبوظبي إن إضافة الشاحنات إلى الأسطول الحديث لشركة «ميكو» يساعد في توسيع نطاق الخدمات اللوجستية التي تقدمها مجموعة موانئ أبوظبي.

ويعزز ريادتها في مجال سلسلة التوريد اللوجستية. ويأتي توسيع الخدمات التي تغطي حالياً قطاعات الرعاية الصحية، والتجزئة، والتجارة الإلكترونية، والسلع الاستهلاكية، والنفط والغاز، والحمولات الثقيلة، واللدائن البلاستيكية لتشمل سوق الإنشاءات، ليؤكد التزامنا بتنويع محفظتنا التنافسية من أجل توفير الخدمات الحيوية لأحد أهم القطاعات الاقتصادية في الإمارات وتعزيز خدمة المتعاملين.

وقال كليفورد ديسوزا، نائب الرئيس التنفيذي، والرئيس التنفيذي للشؤون التشغيلية - «ميكو» للخدمات اللوجستية: توظف ميكو خدماتها المتميزة، معززةً بقدرات محفظة مجموعة موانئ أبوظبي لدعم قطاعات سوقية جديدة، بحاجة إلى المزيد من الخدمات والدعم. ويتيح لنا الاستثمار في الشاحنات القلّابة المتطورة، توفير إمدادات ثابتة من مواد البناء والمنتجات الآتية من الموانئ أو المصانع، وإيصالها مباشرة إلى مواقع البناء الأمر الذي يمكّن متعاملينا من تحقيق وفورات مالية وزمنية.

ويشكل توسيع قدراتنا وتكامل خدماتنا اللوجستية أحد الأركان الأساسية لاستراتيجية شركة «ميكو» الرامية إلى تعزيز تنافسية متعاملينا في الأسواق المحلية والعالمية.

وبدأت شركة «ميكو» للخدمات اللوجستية عملياتها عام 1978 كشركة شحن، بهدف خدمة قطاع النفط والغاز في المرحلة الأولى، ونجحت إلى اليوم في التعامل مع ما يزيد على 80% من إجمالي مشاريع النفط والغاز والبتروكيماويات في أبوظبي، وواصلت منذ ذلك الحين تنفيذ عمليات توسع متتالية لتغطي خدماتها قطاعات اقتصادية جديدة حيث حققت نجاحات لافتة وأظهرت قدرات فريدة على تجاوز كافة التحديات والعقبات.

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