عقارات دبي تعزز أداءها التصاعدي خلال الربع الثالث من عام 2021

المصدر: دبي - البيان

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أصدر موقعا بيوت ودوبيزل، البوابتان العقاريتان الرائدتان في دولة الإمارات العربية المتحدة، تقريرهما عن سوق عقارات دبي للربع الثالث من عام 2021.

والذي أشار إلى أن قطاع العقارات في الإمارة واصل تسجيل معدلات نمو إيجابية خلال الربع الثالث من العام الجاري، وذلك بعد تعافي القطاع من آثار جائحة كورونا، الأمر الذي أكده الارتفاع الملحوظ في أسعار بيع وإيجار الوحدات العقارية في معظم المناطق المعروفة في الإمارة، كما أشار التقرير إلى أن معدلات النمو التي سجلها القطاع خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2021 استمرت إلى النصف الثاني من العام بحسب عمليات البحث التي سجلها الموقعان.

• كشفت البيانات المجمعة من موقعي بيوت ودوبيزل عن أن العقارات المعروضة للبيع في دبي قد شهدت ارتفاعاً في الأسعار تراوح بين 1٪ إلى 7٪ خلال الربع الثالث من عام 2021.

• ركز المشترون المحتملون الراغبون بشراء عقارات بأسعار بالمتناول، اهتماماتهم على العقارات في قرية جميرا الدائرية، وأكويا أكسجين، وأبراج بحيرات جميرا، ودبي لاند، في حين كانت المناطق السكنية المعروفة مثل دبي مارينا، ووسط مدينة دبي، والمرابع العربية الأكثر جذباً للمستثمرين الباحثين عن العقارات الفاخرة، كما واصلت دبي هيلز استيت استقطابها للمزيد من المشترين خلال الربع الثالث من عام 2021.

• شهد قطاع الإيجار ارتفاعات متفاوتة بمتوسط الإيجارات السنوية، لتصل إلى إلى 10٪ في الأسعار المطلوبة للشقق ذات الأسعار المعقولة، بينما شهد متوسط إيجار الشقق الفاخرة ارتفاعات ملحوظة وصلت إلى 31٪. ومن ناحية أخرى، شهدت الفلل ذات الأسعار المعقولة في دبي زيادة في معدلات الإيجار لم تتجاوز 14٪ خلال الربع الثالث من عام 2021، بينما سجلت إيجارات الفلل الفاخرة نمواً تراوح بين 2٪ إلى 14٪.

• أظهر المستأجرون المهتمون بالشقق السكنية ذات الأسعار المعقولة ميلاً إلى مناطق قرية جميرا الدائرية والنهدة، في حين فضل المستأجرون الراغبون باستئجار فلل بأسعار معقولة مناطق مردف وأكويا أكسجين. واستحوذت دبي مارينا ووسط مدينة دبي على اهتمام المستأجرين الباحثين عن الشقق الفاخرة، بينما كانت جميرا والبرشاء أكثر المناطق المفضلة للمستأجرين الباحثين عن الفلل الفاخرة.

• بحسب البيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، سجل قطاع العقارات السكنية 10,164 صفقة بقيمة وصلت إلى 26.1 مليار درهم إماراتي في دبي خلال شهري يوليو وأغسطس، ليصبح الربع الثالث لعام 2021 أفضل ربع ثالث أداءً على الإطلاق خلال الـ12 عاماً الماضية، وتعزى هذه النتائج الإيجابية للتغييرات الأخيرة في قوانين التأشيرات طويلة الأجل والطلب المتزايد من المشترين والمستأجرين الراغبين بالحصول على صفقات عقارية أفضل.

كان الاتجاه التصاعدي في سوق العقارات في دبي مدفوعاً بعدة عوامل أهمها حلول دولة الإمارات في المركز الثاني عالمياً بكونها الأكثر أماناً خلال عام 2021، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن مجلة جلوبال فاينانس.

بالإضافة إلى كونها واحدة من أكثر دول العالم تلقياً للقاح المضاد لفيروس (كوفيد19) وفقاً لبيانات وكالة رويترز، الأمر الذي تؤكده كذلك أرقام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والتي تشير إلى أن 85٪ من إجمالي سكان الإمارات قد تلقوا جرعتي اللقاح، وقد ساعد ذلك على تعزيز تعافي النشاط الاقتصادي في الدولة وسلط الضوء على الإمارات كوجهة مستقطبة للاستثمار العالمي.

وتعليقاً على النتائج التي أوردها التقرير، قال حيدر علي خان، الرئيس التنفيذي لشركتي بيوت ودوبيزل، ورئيس مجموعة إيميرجنغ ماركتس بروبرتي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: تؤكد البيانات الواردة في تقرير بيوت ودوبيزل عن سوق عقارات دبي للربع الثالث من عام 2021 استمرار التوجهات التصاعدية التي يشهدها السوق العقاري في الإمارة منذ بداية العام الجاري.

والتي جاءت مدعومة بالعديد من العوامل بما في ذلك انطلاق فعاليات إكسبو 2020، بالإضافة إلى المبادرات الصادرة عن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة أخيراً، مثل تأشيرات العمل عن بعد وتوسعة معايير الحصول على الإقامة الذهبية لتشمل المزيد من الفئات والتي أسهمت مجتمعةً في تعزيز جذب المستثمرين وتحسين البنية التحتية لقطاعات الأعمال في الدولة. وفي الوقت ذاته، سجلنا نمواً مطرداً في معدل الزيارات لموقعي بيوت ودوبيزل بمجموع 22 مليون زيارة في الربع الثالث فقط.

وأضاف: مع انطلاق فعاليات معرض إكسبو 2020، وتعزيز دبي مكانتها كوجهة عالمية مستقطبة للسياح والمستثمرين، نتوقع استمرار هذا النمو بشكل أكبر خلال الأشهر المقبلة، مع ازدياد في رغبة كل من المستثمرين والمشترين والمستأجرين المحليين والعالميين في الاستفادة من الفرص المميزة التي يقدمها السوق المحلي.

بيع العقارات في دبي

الشقق:

استمر سوق الشقق الفاخرة في تسجيل معدلات نمو ملحوظة خلال النصف الثاني من عام 2021.

• حافظت دبي مارينا على صدارة قائمة أكثر المناطق طلباً لشراء الشقق الفاخرة. يذكر أن متوسط سعر القدم المربعة للشقق الجاهزة للسكن فيها قد ارتفع بنسبة 5.25٪ من 1,293 درهماً إماراتياً في نهاية الربع الثاني من عام 2021 إلى 1,360 درهماً إماراتياً في نهاية الربع الثالث من 2021.

• شهد متوسط سعر القدم المربعة للشقق الجاهزة في مناطق أخرى مثل وسط مدينة دبي والخليج التجاري ارتفاعات متباينة خلال الأشهر الربع الماضي قدرت بـ7٪ و3٪ على التوالي، في حين سجل متوسط سعر القدم المربعة للشقق الفاخرة في جميرا بيتش ريزيدنس ونخلة جميرا ارتفاعاً ملحوظاً وصل إلى 6٪.

من جهة أخرى، واصلت الشقق ذات الأسعار المناسبة الواقعة في المناطق المعروفة مثل قرية جميرا الدائرية جذب اهتمام المشترين والمستثمرين.

• شهد متوسط سعر القدم المربعة للشقق في قرية جميرا الدائرية ارتفاعاً طفيفاً خلال الربع الثالث من عام 2021 من 816 درهماً إماراتياً ليصل إلى 828 درهماً إماراتياً.

• استقطبت الشقق في مناطق أبراج بحيرات الجميرا، وواحة دبي للسيليكون، ومدينة دبي الرياضية، والمدينة العالمية المزيد من المستثمرين. يذكر أن معدل أسعار بيع القدم المربعة في هذه المناطق شهدت ارتفاعات طفيفة لم تتخط الـ5٪.

الفلل:

وفقاً للاتجاهات التي أدرجها تقرير في بيوت ودوبيزل للربع الثالث من عام 2021، ارتفعت أسعار البيع الفلل الفاخرة في الربع الثالث من عام 2021 في دبي.

• كانت منطقة المرابع العربية التي تمتاز بمرافقها الملائمة للعائلات الخيار المفضل لدى المشترين الباحثين عن تملك الفلل الفاخرة خلال الربع الثالث من عام 2021، وبلغ متوسط سعر القدم المربعة للفلل المعروضة للبيع في المرابع العربية 1,186 درهماً إماراتياً، مقارنةً بـ 1,154 درهماً إماراتياً في الربع الثاني من العام ذاته.

• كما جذب مشروع دبي هيلز استيت الذي تطوره شركة إعمار اهتماماً كبيراً من المشترين والمستثمرين، مما انعكس على ارتفاع متوسط سعر القدم المربعة للفلل بنسبة 4٪ ليبلغ 1,298 درهماً إماراتياً.

• وبدورها، سجلت مشاريع سكنية فاخرة أخرى مثل نخلة جميرا وذا فيلا نمواً معتدلاً لم يتخط نسبة الـ5٪ في متوسط سعر القدم المربعة الفلل، ليتراوح عند متوسط 2,933 درهماً إماراتياً و772 درهماً إماراتياً على التوالي.

وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى أن مشروع داماك هيلز 2 (أكويا أكسجين) كان الأكثر استقطاباً للمشترين الباحثين عن الفلل ذات الأسعار المناسبة خلال الربع الثالث من عام 2021.

• ارتفع متوسط سعر القدم المربعة للفلل المعروضة للبيع في داماك هيلز 2 (أكويا أكسجين) بنسبة 7٪ تقريباً خلال الربع الثالث، بمتوسط بلغ 610 دراهم إماراتية.

• شهد سعر القدم المربعة للفلل في المناطق الأخرى مثل قرية جميرا الدائرية ودبي لاند ارتفاعات تراوحت بين 3٪ و5٪.

• حظيت المشاريع المتكاملة مثل الينابيع والفرجان باهتمام المستثمرين والمشترين المحتملين خلال الربع الثالث من عام 2021، وقد شهدت كلتا المنطقتين ارتفاعاً طفيفاً في أسعار المبيعات بنسبة تراوحت بين 2٪ و5٪، مما على الطلب المتزايد على العقارات في المناطق الملائمة للعائلات.

عوائد الإيجار في دبي

• ظلت المدينة العالمية الخيار المفضل للباحثين عن أعلى العوائد الاستثمارية للشقق السكنية ذات الأسعار المنخفضة، حيث تقدم عوائد مرتفعة بمتوسط 7.37٪.

• فيما يتعلق بالشقق الفاخرة، استمرت دبي مارينا بتقديم عائد استثمار مميز للشقق الفاخرة بنسبة 5.56٪ خلال الربع الثالث من عام 2021.

• حققت الفلل السكنية ذات الأسعار المناسبة في قرية جميرا الدائرية عوائد إيجارية مميزة بنسبة 6.34٪.

• برزت الفلل الفاخرة في نخلة جميرا كأفضل خيار للمستثمرين مسجلةً متوسط عائد استثماري بنسبة 5.34٪.

مشاريع تحت الإنشاء في دبي

• وفقاً للبيانات الواردة في تقرير بيوت ودوبيزل، كان مشروع بن غاطي ميراج في قرية جميرا الدائرية هو الخيار الأكثر طلباً من قبل الراغبين في شراء الشقق ذات الأسعار المناسبة التي لا تزال قيد الإنشاء في دبي خلال الربع الثالث من العام الجاري، بينما كانت فلل أمارغو في داماك هيلز 2 (أكويا أكسجين) هي الخيار المفضل للباحثين عن شراء الفلل ذات الأسعار المناسبة قيد الإنشاء.

• أما بالنسبة للباحثين عن شراء الشقق الفاخرة قيد الإنشاء، فقد كان مشروع ريجاليا من ديار هو الأكثر طلباً من قبل المشترين، بينما كان مشروع ترامب استايت الواقع في داماك هيلز الأكثر طلباً من قبل المشترين الباحثين عن الفلل الفاخرة قيد الإنشاء.

استئجار العقارات في دبي

الشقق:

أظهر التقرير الصادر عن موقعي بيوت ودوبيزل تصدر الشقق المعروضة للإيجار في قرية جميرا الدائرية قائمة المناطق الأكثر طلباً لاستئجار الشقق ذات الأسعار المناسبة في دبي خلال الربع الثالث من عام 2021.

• شهد متوسط إيجار الشقق في قرية جميرا الدائرية ارتفاعاً طفيفاً تراوح بين 1٪ إلى 5٪ خلال الأشهر الماضية، ليبلغ متوسط الإيجار حوالي 28 ألف درهم سنوياً للاستوديو، و43 ألف درهم سنوياً و62 ألف درهم سنوياً للشقق ذات غرفة واحدة وصالة وغرفتين وصالة على التوالي.

• شملت قائمة أكثر المناطق المطلوبة من قبل المستأجرين الباحثين عن شقق منخفضة التكلفة للإيجار النهدة، وبر دبي، وواحة دبي للسيليكون، بر دبي وديرة، والتي شهدت بشكل عام استقراراً في متوسط الإيجارات، في حين شهدت شقق الاستوديو ارتفاعاً في متوسط الإيجارات بلغ 10٪.

وبحسب البيانات الواردة في تقرير بيوت ودوبيزل، ظلت دبي مارينا في مقدمة المناطق الأكثر طلباً من قبل المستأجرين الباحثين عن استئجار الشقق الفاخرة خلال الربع الثالث من عام 2021.

• سجل متوسط إيجار الشقق في دبي مارينا ارتفاعات طفيفة خلال الربع الماضي تراوحت بين 6٪ إلى 12٪. يذكر أن متوسط إيجار الشقق المكونة من غرفة وصالة قد ارتفع من 61 ألف درهم سنوياً إلى 67 ألف درهم سنوياً في حين ارتفع متوسط إيجار الشقق المكونة من غرفتين وصالة وثلاث غرف وصالة إلى 103 آلاف درهم سنوياً و156 ألف درهم سنوياً على التوالي.

• ارتفع متوسط إيجار الشقق في بعض المناطق الأخرى مثل وسط مدينة دبي بنسب وصلت إلى 31٪، حيث كانت إيجارات الوحدات المكونة من ثلاث غرف نوم الأكثر ارتفاعاً بشكل رئيسي، الأمر الذي يعزى إلى تسليم وحدات في مشاريع فاخرة مثل العنوان ريزيدنس فاونتن فيوز. في حين سجلت إيجارات الشقق في مناطق مثل سيتي ووك انخفاضات ملحوظة وصلت إلى 10٪ خلال الربع الثالث من عام 2021.

• استمر اهتمام المستأجرين الراغبين بالسكن في المناطق التي تتمتع بإطلالات بحرية خلال الربع الثالث، حيث شهدت مناطق نخلة جميرا وجميرا بيتش ريزيدنس نمواً ملحوظاً في الإيجارات تراوح بين 5٪ إلى 14٪.

الفلل:

كانت الفلل في منطقة مردف هي الأكثر استقطاباً للمستأجرين الباحثين عن الفلل ذات الأسعار المعقولة خلال الربع الثالث من عام 2021.

• شهدت الفلل في منطقة مردف تغيرات ملموسة في الإيجارات، حيث انخفض متوسط إيجار الفلل المكونة من 4 غرف نوم بنسبة 2.4٪ ليصل إلى 104 آلاف درهم سنوياً، في حين ارتفع متوسط إيجار الفلل المكونة من 5 غرف نوم بنسبة 3.3٪ ليصل إلى 111 ألف درهم سنوياً، بينما استقر متوسط إيجار الفلل المكونة من 3 غرف نوم عند 84 ألف درهم سنوياً.

• اتجه المستأجرون بشكل واضح نحو استئجار الفلل منخفضة التكلفة الواقعة في المناطق البعيدة عن وسط المدينة مثل أكويا أكسجين، دبي الجنوب، والريم.

• سجل متوسط إيجارات الفلل المكونة من 5 غرف نوم في منطقة قرية جميرا الدائرية ارتفاعاً ملحوظاً من 134 ألف درهم إماراتي إلى 191 ألف درهم إماراتي في الربع الثالث من عام 2021، نظراً لتسليم المزيد من الوحدات في الضاحية 16 في المنطقة.

سجلت مجمعات الفلل الفاخرة في دبي ارتفاعاً في الإيجارات بشكل عام خلال الربع الثالث من العام الجاري، بما يتماشى مع التوجهات السائدة في السوق العقاري للإمارة.

• ظلت منطقة جميرا الخيار الأكثر طلباً لمستأجري الفلل الراقية في دبي خلال الفترة ذاتها. هذا وسجلت المنطقة ارتفاعاً في متوسط الإيجارات بلغ 6٪، حيث كان متوسط الإيجار السنوي للفلل المكونة من 4 غرف نوم 178 ألف درهم، و224 ألف درهم للفلل المكونة من 5 غرف نوم، و323 ألف درهم للفلل المكونة من 6 غرف نوم.

• أظهر المستأجرون ذوو الدخل المرتفع كذلك تفضيلهم للمشاريع السكنية المسورة مثل المرابع العربية، ودبي هيلز استيت. وشهدت إيجارات فلل دبي هيلز استيت ارتفاعاً تراوح بين 7٪ إلى 14٪ خلال الربع الثالث من عام 2021.

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