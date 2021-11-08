تعيين حامد علي في منصب الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي

المصدر: البيان

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عقد مجلس الإدارة الجديد لشركة سوق دبي المالي "ش. م. ع." اجتماعه الأول اليوم "الإثنين" برئاسة هلال سعيد المري. وناقش المجلس واعتمد عدداً من القرارات المتعلقة بتطورات الأعمال وخطط التطوير في سوق دبي المالي والرامية إلى تعزيز المكانة الرائدة لدبي كمركز عالمي لأسواق رأس المال وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والهادفة إلى الارتقاء بأسواق المال.

واعتمد المجلس قراراً بتعيين حامد أحمد علي في منصب الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي في إطار المساعي الحثيثة لتمكين قيادات جديدة، منوهاً في هذا الصدد بما يمتلكه من خبرات كبيرة وإنجازات في مجال أسواق المال.

وقرر المجلس تشكيل لجنة جديدة للامتثال مُنبثقة عن مجلس الإدارة وتكون معنية بالقواعد التنظيمية المعمول بها في السوق وفق أفضل الممارسات العالمية، كما اعتمد أيضاً تشكيل لجان مجلس الإدارة الأخرى وهي: لجنة التدقيق، لجنة الترشيح والمكافآت ولجنة الاستثمار.

وقرر المجلس دعوة الجمعية العمومية للانعقاد للنظر في تعديل النظام الأساسي للشركة لزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من سبعة أعضاء إلى تسعة أعضاء، على أن يتم نشـر دعوة الجمعية العمومية وموعد انعقادها حسب موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

وتوجه هلال سعيد المري، رئيس مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي "ش. م. ع." بالشكر إلى مجلس الإدارة السابق بقيادة سعادة عيسى كاظم مُثمناً ما بذلوه من جهد وما قدموه من إسهامات على مدى السنوات الماضية.

وشدد على أن سوق دبي المالي مُؤهل تماماً لمواصلة القيام بدوره الحيوي على أفضل نحو ممكن والارتقاء به إلى آفاق أرحب، وذلك بفضل ما يمتلكه من بنية أساسية وتنظيمية عالمية المستوى وكوادر خبيرة يُشكل أبناء الإمارات الغالبية العظمى منهم، مشيراً إلى أهمية تضافر الجهود والعمل الدؤوب لتحقيق رؤية القيادة بشأن تطوير أسواق المال في دبي وأن يكون الجميع على مستوى ثقة القيادة.

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