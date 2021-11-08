عزيزي تسلم 448 وحدة بمشروعها بلازا في الفرجان

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت عزيزي، المطور الخاص في دولة الإمارات، عن تسليم مشروعها بلازا المكون من عمارات متصلة بطريقة استثنائية مع محيطها بفضل موقعها الاستراتيجي في قلب الفرجان التي تمثل منطقة النمو الجديدة في دبي.

ويبرز هذا الإعلان مدى التزام عزيزي للتطوير العقاري، وتركيزها على رضا عملائها من خلال تسليم مشاريعها في الوقت المحدد، ويعتبر بلازا نموذجاً على ذلك.

حيث يتكون هذا المشروع من 448 وحدة تشتمل على 286 استوديو و46 شقة من غرفة واحدة، و86 شقة من غرفتين و16 وحدة بنتهاوس فاخرة، إضافة إلى 14 مساحة لوحدات التجزئة، ليكون رابع عملية تسليم تجريها الشركة هذا العام. وبعد ذلك، ستقوم عزيزي بتسليم «ستار» الذي يقع أيضاً في الفرجان.

وتعليقاً على هذه الخطوة، قال مرويس عزيزي، المؤسس ورئيس مجلس إدارة عزيزي للتطوير العقاري: «يمثل هذا الإنجاز شهادة أخرى على تفانينا لتسليم مشاريعنا في الأوقات المحددة، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة. إن بلازا يمتاز بموقع متميز في قلب مناطق النمو الجديدة بدبي.

إضافة إلى اتصاله الرائع بمحيطه، والتشطيبات الاستثنائية، لتضمن هذه العوامل مجتمعة تلبية احتياجات المستثمرين الأذكياء الذين يبحثون عن تحقيق عائدات إيجارية مجزية، وكذلك للمستخدمين النهائيين الذين يتطلعون إلى الارتقاء بأنماط حياتهم».

وأضاف عزيزي: «يجسد بلازا التزامنا إزاء تطوير مشاريع عقارية ذات مستوى عالمي تقع في مجمعات تم التخطيط لها بعناية لتضمن لقاطنيها راحة ممتازة، من حيث توافر خيارات التجزئة والترفيه، وسهولة الوصول إلى مختلف المناطق في المدينة، والشعور الحقيقي بالانتماء.

لذا حرصنا على توفير أسلوب حياة متوازن واجتماعي يرتكز على راحة الإنسان وسهولة الوصول إلى المكان. ونعرب عن فخرنا بتسليم مفاتيح الشقق لمئات العائلات السعيدة التي ستتخذ هذه المساكن الرائعة منازل جديدة لها. إننا لا نرى في مشاريعنا مجرد مبانٍ، وإنما مساحات تتحقق فيها التطلعات، وتجعل الحلم واقعاً».

يشار إلى أن مشروع بلازا يقع في إحدى أبرز مناطق النمو الواعدة في دبي الجديدة، وتحظى بإقبال عالٍ من قبل المستثمرين، لاسيما وأنها تمتاز بسهولة الوصول إلى موقع «إكسبو دبي 2020»، وابن بطوطة مول، ودبي مارينا، وجميرا بيتش ريزيدنس، فضلاً عن العديد من الأماكن الأخرى المثيرة للاهتمام في الإمارة.

ويكون من السهل الوصول إلى هذا المشروع لاتصاله المباشر بالطرق السريعة وخطوط المترو. وبفضل هذه المواصفات، يعتبر بلازا واحداً من أكثر المشروعات المربحة في دبي، ويتيح للمقيمين فيه الابتعاد عن صخب المدينة مع سهولة الوصول إليه.

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