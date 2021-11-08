رئيس «أورينت للتأمين» يفوز بجائزة «المدير التنفيذي غير العائلي»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة الفطيم، أن الرئيس التنفيذي لمجموعة أورينت للتأمين، عمر الأمين، فاز بجائزة المدير التنفيذي غير العائلي، خلال فعالية احتفالية لتوزيع جوائز الشركات العائلية المرموقة. وتم تكريم الأمين، بمناسبة الذكرى الأربعين مع المجموعة، وانطلاقاً من مساهمته الفعالة في قيادة الابتكار، والتزامه المتواصل في نمو ونجاح أعمال المجموعة.

ينظم حفل الجوائز «مجلس الشركات العائلية الخليجية»، وهو منظمة خاصة، لا تبغي الربح، تسعى إلى تكريم النجاح المستمر للشركات العائلية عبر الأجيال، وتسلط الضوء على الإنجازات الجلية للشركات المملوكة عائلياً، والإشادة بنجاحات رواد هذه الشركات في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال عمر الأمين، الرئيس التنفيذي في مجموعة أورينت للتأمين: يسعدني ويشرفني أن أحصل على «جائزة المدير التنفيذي غير العائلي في دول مجلس التعاون الخليجي»، من قبل مجلس الشركات العائلية الخليجية.

وأضاف: «أود أن أشكر لجنة التحكيم، ومجلس إدارة مجموعة الشركات العائلية الخليجية، والشكر الأكبر إلى مجموعة الفطيم، التي منحتني كامل الثقة لخدمة المجموعة، وقيادة إحدى أذرعها على مدار الأربعين عاماً الماضية. أنا فخور جداً بتمثيل مجموعة الفطيم، وملتزم بضمان استمرارية نموها ونجاحها، بما يتماشى مع رؤية المجموعة وقيمها».

تكرم جائزة المدير التنفيذي غير العائلي، الموظفين في الشركات العائلية، الذين أظهروا خلال فترة عملهم ولاءً مطلقاً، والتزاماً متواصلاً، وساهموا بنجاح المجموعة، يتعين أن يمتلك المدير أكثر من عشر سنوات من الخدمة في شركة عائلية في الجيل الثاني، أو أعلى، وتتخذ من إحدى دول مجلس التعاون الخليجي مقراً لها.

ويهدف مجلس الشركات العائلية الخليجية، إلى تسهيل استمرارية أعمال الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي. ويعد المجلس منصة إقليمية لدعم الشركات العائلية الرائدة في دول مجلس التعاون الخليجي الست، ويسعى إلى تحديد وتقييم وقياس نقاط القوة، ومجالات التحسين، بهدف معالجة القضايا الخاصة بمنطقة مجلس التعاون الخليجي، والمساهمة في تخطي التحديات الماثلة في إدارة الشركات العائلية، لا سيما مع تعاقب الأجيال، من خلال التخطيط الدقيق، والحفاظ على وحدة الأسرة، وتعزيز الابتكار وحوكمة العائلات، وتنمية قدرات الأجيال القادمة، والتواصل الأسري.

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