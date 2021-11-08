جوائز يامكس للابتكار تحتفي بمنتجات المصنعين الفرنسيين والبولنديين واليونانيين

المصدر: دبي ـ البيان

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شهدت جوائز يامكس للابتكار 2021 التي تُقام ضمن فعاليات معرض يامكس الشرق الأوسط حضوراً ملفتاً للعلامات التجارية من فرنسا وبولندا واليونان، والتي استعرضت ابتكاراتها في قطاع الحلويات والوجبات الخفيفة.

وجاء تكريم المنتجات الفائزة في حفل خاص أقيم ضمن معرض يامكس الشرق الأوسط، والذي يستمر في مركز دبي التجاري العالمي لغاية 9 نوفمبر.

وقال مارك نابير، مدير معرض يامكس الشرق الأوسط في مركز دبي التجاري العالمي: يشهد قطاع الحلويات والوجبات الخفيفة تغييرات كبرى اليوم، فقد بدأت الشركات باتباع نماذج أعمال جديدة وتحويل عملياتها بالاعتماد على خطوط إنتاج متقدمة، بما يلبي الطلب المتزايد على منتجات الصحة والعافية والاستدامة. ومن المتوقع لهذا التوجه أن يرتقي بالقطاع إلى مستويات جديدة من الابتكار.

ويمنحه مزيداً من الحيوية والرؤى المستقبلية والأفكار التطلعية. وأشادت لجنة التحكيم بهذه التطورات الجديدة والابتكارات التي تطرحها أبرز الجهات الفاعلة في القطاع، حيث كانت المنافسة قوية بين المشاركين ما صعّب مهمة لجنة التحكيم في اختيار منتج واحد فائز عن كل فئة.

ومنحت لجنة التحكيم جائزة أفضل المخبوزات لعلامة بيسكويتري دو بروفانس الفرنسية عن منتجها المكون من كيكة اللوز والعنب والتين الطرية الخالية من الغلوتين، والتي تم ابتكارها باستعمال مكونات طبيعية مختارة بعناية فائقة بدون إضافة أي ملوّنات أو مواد حافظة أو زيت نخيل.

وتأتي هذه الحلوى في علبة من القصدير للحفاظ عليها طازجة، وقد تم ابتكارها على يد علامة تجارية يمتد تاريخها إلى ستة أجيال من التخصص في صناعة البسكويت والكعك العضوي الخالي من الغلوتين.

ومن جهتها، حصدت علامة نيوتريشن البولندية جائزة أفضل منتج شوكولاته عن تميزها في صناعة برالين زبدة الفول السوداني، والذي يحفل أيضاً بخواص معزّزة للصحة والعافية.

ويُعدّ برالين زبدة الفول السوداني من منتجات الشوكولاته الغنية بالبروتين (17% بروتين)، تغطية طبقة غنية من شوكولاته الحليب البلجيكية، والتي تشكّل نصف التركيبة الكاملة، كما يحتوي على كمية غنية من لبّ الفول السوداني الكامل، حيث تكوّن المكسرات 29% من المنتج.

وذهبت جائزة أفضل حلوى صلبة وطرية إلى علامة فرانسوا دوسي كونفيزير الفرنسية، حيث قدّمت إبداعاً مبتكراً من جيليه الفاكهة. ويتم تحضير الحلوى باستخدام قطع الفاكهة الناضجة حصراً، حيث يتم توريد 70% من الفواكه من إقليم ألب كوت دازور.

وذهبت جائزة أفضل منتج عن فئة الوجبات الخفيفة لصالح علامة يانيس اليونانية، عن ألواح المكسرات الطرية مع حلوى الزبادي اليونانية بالعسل والتوت البري. وتتميز هذه الألواح باحتوائها على نسبة مرتفعة من الألياف ونسبة منخفضة من الملح، كما أنها خالية من المواد الحافظة والغلوتين واللاكتوز ومشتقات الألبان. مما يجعلها خياراً مثالياً للمهتمين بالحفاظ على لياقتهم البدنية.

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