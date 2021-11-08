«أمازون الإمارات» تكشف عن عروض 11.11 وحسوم تصل إلى 70%

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت أمازون الإمارات عن إطلاق حملة تخفيضات 11.11 لهذا العام، تمتد في الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر الجاري، وتقدم آلاف العروض للعملاء في الإمارات.

وسيحصل أعضاء برنامج أمازون برايم في الإمارات على أفضلية التسوق المبكر من عروض 11.11 بدءاً من منتصف ليل 9 نوفمبر، قبل 24 ساعة من الانطلاق الرسمي للحملة.

وبإمكان جميع المتسوقين الاستفادة من الفترة التجريبية المجانية لبرنامج أمازون برايم مدة 30 يوماً ليكونوا في مقدمة المستفيدين من مجموعة واسعة من المنتجات المتميزة ويستكشفوا مزايا التسوق والترفيه الحصرية المقدمة لهم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني www.amazon.ae/prime.

وتشمل حملة تخفيضات 11.11 حسوماً تصل إلى 70% على أهم المنتجات من العلامات التجارية المحلية والعالمية ضمن العديد من الفئات، بما في ذلك منتجات الجمال، والأزياء، ومستلزمات المنزل، والألعاب، والإلكترونيات، وغيرها. ويمكن للعملاء في البحرين وعُمان الاستفادة أيضاً من حملة تخفيضات 11.11 من أمازون الإمارات من خلال تجربة التسوق الدولية.

وقال ستيفانو مارتينيلي، رئيس قسم التجزئة في منطقة الخليج العربي لدى أمازون الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا: تقدّم حملة تخفيضات 11.11 لهذا العام تجربة تسوّق استثنائية، ونحن فخورون بإطلاق هذه الحملة المتميزة مرة أخرى ونمنح المتسوقين فرصة الحصول على السلع التي يرغبون فيها والاستفادة من التوفير الكبير خلالها.

تعمل أمازون على الدوام على تقديم العروض المبتكرة التي تلبي احتياجات عملائنا، مع المزيد من الفرص للتوفير واستكشاف مجموعة واسعة من العلامات التجارية المحلية والعالمية.

ضمن 30 فئة مختلفة من المنتجات. وإلى جانب العروض المتاحة للجميع، سيحظى أعضاء برنامج أمازون برايم في الإمارات بالعديد من المزايا الإضافية، مثل أفضلية التسوق المبكّر من مجموعة واسعة من العروض، وتوفير خدمة التوصيل السريع والمجاني لأعضاء برنامج أمازون برايم في فترة الحملة.

وسيحصل عملاء أمازون في الإمارات على حسم إضافي على طلباتهم المؤهلة يصل إلى 15% وبحد أقصى 75 درهماً إماراتياً، عند الدفع بوساطة بطاقات بنك أبوظبي الأول باستخدام الرمز الترويجي «15FAB».

ويسري هذا العرض خلال فعالية 11.11 التي تُقام في الفترة من 10 وحتى 12 نوفمبر 2021. كما سيحصل أعضاء برنامج برايم على أفضلية التسوق المبكر من عروض 11.11، بالإضافة إلى حسم بنسبة 20% يوم 9 نوفمبر عند الدفع بوساطة بطاقات بنك أبوظبي الأول باستخدام الرمز الترويجي «20PRIME».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز