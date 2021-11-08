راشد النعيمي يدشن الربط الرقمي المباشر بين «عقار» وأراضي عجمان

المصدر: عجمان - وام

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دشن الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط رئيس مجلس إدارة مؤسسة عقارات عجمان «عقار»، خدمات الربط الرقمي مع دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان ضمن استراتيجية التحول الرقمي للمؤسسة، كما دشن خدمة طلب التسجيل النهائي وخدمة تحويل العقار لوحدات التملك الحر.

يأتي تدشين تلك الخدمات لتمكين الملاك من إنجاز المعاملة والحصول على شهادة عدم الممانعة عبر البوابة الرقمية لمؤسسة «عقار» من دون الحاجة للحضور الشخصي مع تمكين المتعامل من دفع جميع المتعلقات المالية لإنجاز المعاملة وتحويل طلبه بشكل رقمي إلى دائرة الأراضي والتنظيم العقاري لإصدار أو نقل الملكية.

وثمن الشيخ راشد بن حميد الشراكة الاستراتيجية بين مؤسسة عقارات عجمان «عقار» ودائرة الأراضي والتنظيم العقاري، مؤكداً أن الخدمات التي تم تدشينها ستسهم في دعم قطاع كبير من العملاء يقدر بأكثر من 19 ألف متعامل عبر البوابة الرقمية للمؤسسة وتسهل عمليات التداول العقاري ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين.

وأشار إلى أن المؤسسة قامت بتسهيل الإجراءات عبر تنفيذ خطة التحول الرقمي بإطلاق مجموعة خدمات متميزة ومدروسة لتحاكي رحلة المتعامل وبما يتواءم مع التقدم التكنولوجي في المنطقة ويخدم تطلعات واحتياجات المتعاملين. كانت مؤسسة «عقار» دشنت 3 خدمات رئيسية خلال 2020 أسهمت في إنجاز أكثر من 20 ألف معاملة عبر البوابة الرقمية.

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