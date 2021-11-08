بيتكوين تستحوذ على 50% من التداولات بين عملاء «ساكسو بنك» في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أعلن ساكسو بنك، المنصة المختصة في مجالات التداول والاستثمار الإلكتروني، عن تجاوز حجم التداولات العالمية المُسجلة في محفظته من منتجات العملات المشفرة لحاجز 2.5 مليار دولار أمريكي (ما يُعادل 9.2 مليارات درهم) خلال العام الجاري، مع توقعات بتوجه مؤسسة الوساطة، التي تتخذ من الدنمارك مقراً لها، إلى زيادة السقف الأقصى للعقود وإضافة باقة جديدة من المنتجات المرتبطة بالعملات المشفرة استجابةً إلى معدلات الطلب المتزايدة من جانب العملاء.

يتيح منتج «كريبتو فوركس» للعملات المشفرة، الذي أطلقه البنك في شهر مايو من هذا العام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لعملاء البنك فرصة تداول عملات بيتكوين وإيثيريوم ولايتكوين مقابل اليورو والدولار الأمريكي والين الياباني من حساب واحد، ودون الحاجة إلى امتلاك محفظة عملات مشفرة.

ويتوقع ساكسو بنك استمرار الطلب بنفس المستويات على خدمات «كريبتو فوركس» من جانب المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذين يحرصون على استكشاف أصول بديلة بهدف تنويع محفظتهم وكإمكانية للتحوط من ارتفاع معدلات التضخم، خصوصاً بعد أن فاقت مستويات الطلب على خدمات عملات الفوركس المشفرة في المنطقة جميع التوقعات التي سبقت إطلاقها.

وكشف ساكسو بنك أن عملة بيتكوين تتصدر قائمة أدوات العملات المشفرة المتداولة بين المستثمرين في الإمارات، حيث بلغت نسبة تداولها 52.75% منذ إطلاق عملات الفوركس المشفرة، وتليها إيثيريوم (33.5%) ولايتكوين (2%)، بينما سجلت الأدوات الأخرى 11.5% من إجمالي التداولات.

وفي إطار سعي ساكسو بنك للاستجابة لاهتمام العملاء المتزايد في عروض الخدمات المرتبطة بالعملات المشفرة، يقوم البنك بتعزيز عروضه من خلال:

- إضافة مزيد من منتجات العملات المشفرة: يُقدم ساكسو بنك حالياً تسعة من أزواج العملات المشفرة التي يتم تداولها بمساعدة رافعة مالية من خلال عملات الفوركس المشفرة.

إضافة إلى ما يزيد على 50 منتجاً يتم تبادلها في البورصات ورموز تعقب مثل كاردانو وسولانا وبولكادوت وستيلار وريبل وغيرها من الأصول الرقمية الرائجة. كما شملت أحدث منتجاته أول صندوق للمؤشرات المتداولة للعملات المشفرة في الولايات المتحدة، الذي أطلقته شركة بروشيرز الأسبوع الماضي تحت الرمز BITO.

- زيادة السقف الأقصى للعقود: يعتزم ساكسو بنك زيادة السقف الأقصى للعقود المتداولة ضمن منتج عملات الفوركس المشفرة من 50 ألفاً إلى 200 ألف دولار أمريكي للعملاء الأفراد ومن 200 ألف إلى 500 ألف دولار أمريكي للحسابات الاحترافية.

وقال داميان هيتشين، الرئيس التنفيذي لساكسو بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعليقاً على الموضوع: «نجح ساكسو بنك من خلال حلّ كريبتو فوركس ومنتجاتنا الأخرى المرتبطة بالعملات المشفرة في توفير منتج آمن وسهل الاستخدام، وهما سمتان تميّزان الأصول التقليدية.

إضافة إلى توجهات السوق وديناميكيات الأسعار التي تُميز مشهد العملات المشفرة. وتعكس الاستجابة والنشاط الاستثنائيان المسجلان خلال الأشهر الستة الماضية منذ إطلاق عملات الفوركس المشفرة في المنطقة الأهمية المتزايدة للعملات المشفرة كإحدى فئات الأصول الرئيسية في أوساط عملائنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقي، بما ينسجم مع توجهاتنا العالمية».

وتابع قائلاً: «نحن متحمسون لدعم عملائنا بباقة واسعة من المنتجات التي توفر لهم إمكانية الوصول الموثوق والمنظم والآمن لسوق العملات المشفرة العالمية، لا سيما مع توجه مزيد من المستثمرين لاقتناء الأصول المشفرة كأداة محتملة للتحوط من التضخم أو لتنويع محفظتهم. ونتوقع إقبالاً متزايداً خلال الفترة المقبلة مع استمرار نمو قطاع العملات المشفرة، كما نعتزم توسيع عروضنا لتلبية احتياجات السوق وتزايد الطلب من المستثمرين».

ويمكن لعملاء ساكسو بنك تداول أزواج العملات المشفرة في مجموعة مختارة من الأسواق خلال ساعات التداول الاعتيادية لأسواق العملات من مساء الأحد وحتى مساء الجمعة، مع إمكانية التداول على المديين القصير والطويل. ويأتي عرض عملات الفوركس المشفرة لاستكمال مجموعة منتجات ساكسو بنك الحالية التي تُوفر فرص الوصول إلى 200 زوج من أزواج العملات من خلال منصتي SaxoTraderGO و SaxoTraderPRO الحائزتين جوائز.

وطالب البنك بضرورة مراعاة أن العملات المشفرة تتصف بسلوكٍ متقلب للغاية. كما أنّ التداول في الأدوات المالية المرتبطة بها ينطوي على العديد من المخاطر، وقد لا يكون خياراً مناسباً لجميع المساهمين في السوق.

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