حضور قوي لـ«إيرباص» في معرض دبي للطيران 2021

المصدر: دبي ـ البيان

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تشارك شركة إيرباص في معرض دبي للطيران 2021 الذي يُقام خلال الفترة بين 14 وبين 18 نوفمبر الجاري، حيث تستعرض مجموعة واسعة من طائراتها وتقنياتها المتطورة إضافة إلى خدماتها وابتكاراتها التي تمهد الطريق لمستقبل مستدام في قطاع الطيران.

وستشارك إيرباص في المعرض مع الالتزام بإجراءات احترازية الخاصة بجائحة كوفيد 19 والمتبعة في الإمارات، بما يضمن سلامة الموظفين وزوار المعرض، حيث من المقرر أن تسلط إيرباص الضوء على الدور المحوري الذي تؤديه في تحقيق تعافي القطاع وتعزيز الروابط مع العملاء والمزودين والشركاء الاستراتيجيين.

ويتيح الحدث فرصة مميزة لتسليط الضوء على ريادة شركة إيرباص لقطاع الطيران المستدام بهدف توفير عالم متصل وآمن من خلال ربط الأشخاص والثقافات والأعمال والمساهمة في دعم الاقتصاد العالمي.

وأعلنت الشركة مؤخراً رغبتها بتصنيع طائرات تجارية معدومة الانبعاثات بحلول عام 2035 لتكون الأولى من نوعها في العالم، حيث تستعرض إيرباص خلال الفعالية نموذجاً من طراز ZEROe، أحد نماذج الطائرات الخالية من الانبعاثات.

تستعرض شركة إيرباص في المعرض مجموعة من الطائرات التجارية، حيث سيحظى الضيوف على مدى 5 أيام بفرصة استكشاف مجموعة متنوعة من طائرات إيرباص، بما فيها الطائرة من طراز A350-900 «إم إس إن 2» (إيرسبيس إكسبلورر) وطائرة من طراز A350-900 التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية والطائرة من طراز A330neo التابعة للخطوط الجوية الأوغندية وطائرة من طراز A321LR التابعة لـ«العربية للطيران» وطائرة أخرى من نفس الطراز لشركة ويز إير أبوظبي والطائرة من طراز A220 التابعة لشركة طيران البلطيق «AirBaltic»، بالإضافة إلى طائرة رجال الأعمال من طراز ACJ320neo التابعة لشركة «أكروبوليس أفييشن».

وستستعرض طيران الإمارات خلال المعرض طائراتها من طراز A380، بينما تستعرض الاتحاد للطيران طائراتها من طراز A350-1000. كما ستستعرض شركة إيرباص للطائرات العامودية الطائرة من طراز H225M التابعة للقوات الجوية الكويتية، بالإضافة إلى الطائرة من طراز ACH175 ونموذج عن طراز H145M ونموذج مصغر عن طائرات H175M.

وبدورها، تستعرض شركة إيرباص للدفاع والفضاء الطائرة من طراز C295 وطائرة النقل A400M. ويتضمن العرض الجوي اليومي طائرات إيرباص من طراز A350-900. كما يحظى ضيوف المعرض بفرصة مشاهدة عرض جوي مباشر لطائرة ACH145 عند البوابة الجنوبية.

ويضم فريق شركة إيرباص في الشرق الأوسط وأفريقيا أكثر من 2500 موظف، حيث تتمتع الشركة بحضور تجاري قوي تلتزم من خلاله في تسليم منتجات وخدمات ممتازة للعملاء بالمنطقة. ويقع مقر الشركة الإقليمي بالقرب من مطار دبي الدولي.

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