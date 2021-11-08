«السعيدي» تتوسع في الإمارات بدعم من إكسبو

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة السعيدي، الموزع المعتمد لإطارات نيكسن في الإمارات، ومقرها دبي، عزمها التوسع من خلال زيادة عدد مراكز البيع بالتجزئة التابعة لها وإطلاق خدمات متنقلة جديدة بهدف الوصول إلى العملاء في مختلف أنحاء الدولة وتعزيز محفظة منتجاتها لتوفير خيارات أكثر مرونة للعملاء، وذلك بالتزامن مع ارتفاع الطلب على منتجاتها بفضل استضافة دبي معرض «إكسبو 2020 دبي» وما يرافقه من تدفق عدد هائل من الزوار إلى الدولة.

وقال أنيش مالتري، العضو المنتدب لدى مجموعة السعيدي: نؤمن بأن الخدمات المتنقلة أصبحت أكثر جاذبية للعملاء من الأفراد والمؤسسات في الإمارات. ونحن بصدد إطلاق تطبيق على الهواتف النقالة للإجابة عن استفسارات العملاء وتلبية خدماتهم أينما كانوا بيسر وسهولة ومن دون اضطرارهم للقدوم إلى فروعنا.

وأضاف: تشهد صناعة الإطارات بالفعل تعافياً سريعاً في الإمارات بعد أن مرت بفترة عصيبة في عام 2020، ومن المؤكد أن ارتفاع وتيرة الفعاليات والأحداث في الدولة بالتزامن مع انعقاد معرض إكسبو الدولي ينعكس إيجاباً على قطاع التنقل كما يعزز الطلب على خدمات تنقل الأفراد وقطاع تأجير السيارات.

وبالإضافة إلى ذلك، يؤدي معرض إكسبو بالفعل إلى استقطاب العديد من الشركات العالمية التي بدأت بتأسيس مقار لها في دبي، ما يرفع الطلب على أساطيل حافلات نقل الموظفين الخاصة بها ويعزز مبيعات سيارات الركاب. ونحن على ثقة بأن الأثر الإيجابي الذي أحدثه إكسبو سيستمر حتى بعد انتهائه.

وأوضح أنيش أن حجم سوق الإطارات في الإمارات يصل إلى 2.4 مليون وحدة سنوياً لفئات سيارات الركاب وسيارات الدفع الرباعي SUV، مشيراً إلى أن الحصة السوقية لمجموعة السعيدي تبلغ 10% في الإمارات، وتخطط الشركة لزيادتها بنسبة 2% إلى 3% في المرحلة المقبلة.

جدير بالذكر أن مجموعة السعيدي لديها قاعدة واسعة من العملاء الأوفياء في الدولة. وتلتزم الشركة توفير المنتجات والخدمات وفق أعلى معايير الجودة في السوق الإماراتي، لتعزيز قدرتها على منح العملاء تجربة استخدام إطارات متميزة تتمتع بسمعة عالمية ومكانة رائدة.

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