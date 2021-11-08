5.7 مليارات درهم تداولات الاستثمار العقاري في الشارقة خلال الربع الثالث

المصدر: الشارقة - البيان

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حقق القطاع العقاري في إمارة الشارقة نمواً كبيراً خلال الربع الثالث حيث وصل حجم التداولات النقدية للاستثمار العقاري في الإمارة إلى 5.7 مليارات درهم، تمت من خلال 16,781 معاملة، بنسبة نمو وصلت إلى 22.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ حجم المساحة المتداولة في معاملات البيع 16.5 مليون قدم مربعة، وذلك حسب ما كشفه تقرير حركة التصرفات العقارية في مناطق ومدن الإمارة الذي أصدرته دائرة التسجيل العقاري في الشارقة.

وأكد عبدالعزيز الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة أن «القطاع العقاري في الإمارة قد عاد إلى وضعه السابق قبل الجائحة بفضل الدعم الكبير والرعاية التي يلقاها القطاع من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حفظه الله، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وسلسلة الإجراءات والمحفزات التي اتخذتها حكومتنا الرشيدة والهادفة إلى تشجيع الاستثمار، حيث غدت إمارة الشارقة بفضل هذه الرعاية الكريمة بيئة جاذبة للمستثمرين من داخل الدولة وخارجها كما يوضح التقرير.

استحوذ الفرع الرئيسي على94.7 % من إجمالي حجم التداول المسجل في الإمارة، فيما شكل حجم التداول في الأفرع الأخرى 5.3% من إجمالي حجم التداول خلال الربع الثالث من عام 2021.

وكان هناك ارتفاع ملحوظ في إجمالي معاملات الدائرة خلال الربع الثالث بلغت نسبته 12.9%. وارتفعت معاملات سندات الملكية بنسبة 34.4% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، كما ارتفعت معاملات البيع مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. وتصدرت معاملات شهادات الإفادة عن الأملاك باقي المعاملات حيث بلغ عددها 9,629 معاملة، تلتها معاملات سندات الملكية بـ 4,758 معاملة، ثم معاملات عقود البيع المبدئية بـ 1,160 معاملة، ومعاملات الرهن بـ 990 معاملة.

وبلغ مجموع معاملات الرهن 990 معاملة، بقيمة بلغت 2.4 مليار درهم. وصل عدد معاملات البيع في مختلف مناطق الإمارة خلال الربع الثالث من العام الجاري 1,662 معاملة، بنسبة زيادة وصلت إلى 52.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

واستحوذت مدينة الشارقة على النصيب الأكبر منها بـ 1,542 معاملة جرت في 93 منطقة، بقيمة وصلت إلى 2.2 مليار درهم، وانحصرت 64% من معاملات البيع في خمس مناطق وهي: الخان، مويلح التجارية، الرقيبة، الصجعة الصناعية، وحوشي، وذلك من خلال 987 معاملة، فيما توزعت 36% من معاملات البيع المتبقية على 88 منطقة.

وبتصنيف معاملات البيع بحسب نوع العقار، فقد استحوذت المعاملات السكنية على النصيب الأكبر، بـ 1,262 معاملة بنسبة بلغت 76%. واستثمرت 50 جنسية من مختلف أنحاء العالم في إمارة الشارقة خلال الربع الثالث حيث بلغ استثمار مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بمن فيهم الإماراتيون 4.5 مليارات درهم، بواقع 4874 عقاراً. أما بالنسبة لاستثمار الدول الأخرى بما فيها الدول العربية فقد بلغ 1.2 مليار بواقع 1042 عقاراً.

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