«أنابيل» تتوسع في الإمارات والسعودية والكويت بافتتاح فروع جديدة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت العلامة التجارية أنابيل، المتخصصة في تطوير ملابس النوم في الشرق الأوسط منذ عام 2011، عن استمرار توسعها في المنطقة مع التخطيط لفتح فروع لمحلات جديدة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في عام 2022، بالإضافة إلى افتتاح متجرين جديدين في الشارقة، والكويت خلال العام الجاري.

عملت أنابيل، على مدار السنوات العشر الماضية، على تطوير ماركة ملابس النوم المحلية عالية الجودة في المنطقة، عبر 32 متجراً منتشرين في أنحاء منطقة دول الخليج العربي، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والكويت. كما أن العلامة التجارية ستفتح متجراً في دبي هيلز في الإمارات في أوائل عام 2022.

ومع استمرار أنابيل في النمو، تعتبر العلامة التجارية وجهة واحدة لكل الملابس الأنيقة بما في ذلك البيجامات اللطيفة، والأطقم، والملابس الأساسية، وأثواب النوم، وملابس البيت وأكثر.

كما أن أنابيل تزيد من تواجدها عالمياً من خلال منصتها الإلكترونية Annabelleme.com التي تخدم من خلالها عملاءها في أنحاء العالم. وكجزء من مهمتها المستمرة لتوفير ملابس النوم المريحة عالية الجودة لعملائها، زودت أنابيل خدماتها لتشمل المنتجات المصنوعة خصيصاً، ومساعدي التسوق، والتوصيل والهدايا.

وتتبرع أنابيل أيضاً بمبلغ 1 درهم إماراتي من كل عملية شراء أون لاين لجمعية الهلال الأحمر الإماراتي، التي تساعد في توفير الأشياء الأساسية لمن يحتاجون إليها.

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