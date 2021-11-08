«معرض التخييم والمغامرات 2021» ينطلق في مركز إكسبو الذيد

المصدر: الشارقة - البيان

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تنطلق الثلاثاء فعاليات النسخة الثالثة من «معرض التخييم والمغامرات 2021»، والذي ينظمه مركز إكسبو الذيد بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة وبإشراف من مركز إكسبو الشارقة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 9 – 13 نوفمبر الجاري، ويحتضن الحدث عدداً كبيراً من الشركات والعلامات التجارية المتخصصة في مجال التخييم والرحلات البرية والبحرية.

ويقدم المعرض لزواره على مدار خمسة أيام أحدث تجهيزات التخييم ومعدات ومنتجات الرحلات والرياضات الخارجية والصيد، والتي تضيف مزيداً من المتعة والتشويق لمحبي رحلات السفاري في جميع الأجواء والتضاريس، إلى جانب إتاحة الفرصة للزوار للتواصل عن قرب مع الشركات المهتمة بكل ما يخص الحياة البرية والتفاعل مع هواة الصيد الرياضات الصحراوية، كما سيشهد المعرض تنوعاً في الشركات العارضة من ضمنها شركات أجهزة الأمان والسلامة المتطلبة في التخييم، بالإضافة إلى القطاعات العاملة في وسائل النقل الخاصة بالرحلات من دراجات نارية ورباعية الدفع.

أحدث منتجات السفاري

ويحرص المعرض الذي يقام برعاية رسمية من شركة كرفانات بن لاحج، على توفير الجديد في عالم الرحلات والسفاري، حيث يضم بين جنباته منتجات متنوعة وابتكارات فريدة في مجال التخييم ومستلزماتها، إلى جانب تخصيص مساحة لمحبي المقتنيات التراثية الملازمة للرحلات، ضمن مجموعة جديدة من الفعاليات والبرامج، التي سيجد فيها الزائر متعةً وفائدة على حدٍ سواء، إلى جانب إطلاع الزوار على مستجدات عالم الرحلات السياحية عموماً، والبرية على وجه الخصوص، التي تقدمها نخبة من الشركات السياحية المشاركة بالحدث.

الإطلاع على المناطق السياحية

ويشكل المعرض بوابة لمحبي المغامرات ورحلات التخييم للتعرف إلى أروع المناطق السياحية في الشارقة، حيث تمنح الإمارة لزوارها مجموعة متنوعة من المغامرات والوجهات الفريدة، بما تتميز به من مناظر طبيعية خلابة، وتنوع بيئي وجغرافي يمنح المتعة والترفيه لرواد هذه النشاطات، بالإضافة إلى ما تمتلكه الشارقة من مقومات خدمية عالية الجودة تضمن الراحة والسلامة لرواد التخييم ورحلات السفاري، من شبكات طرق متطورة ومرافق خدمية تغطي مساحات واسعة من الإمارة.

وسيفتح معرض «التخييم والمغامرات» أبوابه للزوار يومياً من الساعة 2 ظهراً إلى 10 مساءً، عدا يوم الجمعة من 3 مساءً إلى 10 مساءً.

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