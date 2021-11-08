«الغرفة العربية البرازيلية» تنظم زيارة تجارية لنخبة شركات إلى دولة الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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نظّمت «الغرفة التجارية العربية البرازيلية» أخيراً، زيارة تجارية برازيلية إلى إمارة دبي استمرت لمدة ثلاثة أيام، وتمحورت البعثة، التي ضمّت وفداً رفيع المستوى من ممثلي 11 شركة برازيلية رائدة وعدد من أبرز قادة الأعمال البرازيليين من مختلف القطاعات الحيوية، حول استكشاف آفاق الأعمال والاستثمارات المتاحة في دولة الإمارات.

فضلاً عن برامج تدريبية تحت عنوان «التفكير الإبداعي والابتكار»، إيماناً بأهمية الإبداع والابتكار باعتباره دعامة أساسية للارتقاء بالتنافسية على الخارطة الاقتصادية العالمية.

وحظي المشاركون في الزيارة التجارية بفرصة التعرف إلى أحدث المستجدات والمعلومات ذات الصلة بديناميكيات السوق وسلوكيات المستهلكين والفرص المتاحة أمام المنتجات البرازيلية في المنطقة العربية.

واطّلع الوفد البرازيلي، الذي ضم شركات متخصصة بالتصدير إلى الدول العربية وشركات تتطلع للدخول للمرة الأولى إلى الأسواق الإقليمية، أيضاً على آفاق الأعمال التي تتوافق مع المنتجات والخدمات البرازيلية وتلبي تطلعاتها التوسعية.

وتمّ تنظيم البعثة التجارية تماشياً مع مساعي الشركات البرازيلية لاستكشاف آفاق الاستفادة من مقومات الاقتصاد المفتوح والبنية التحتية الحديثة، والمكانة المرموقة لدولة الإمارات كمركز مالي وتجاري ولوجستي رائد إقليمياً ووجهة عالمية جاذبة لـ «الاستثمارات الأجنبية المباشرة».

وجاءت زيارة وفد الأعمال البرازيلي في وقت مهم تشهد خلاله إمارة دبي ودولة الإمارات ظهور فرص جديدة بالتزامن مع استضافة «إكسبو 2020 دبي»، والذي يمثل منصة استراتيجية تجمع 192 دولة من حول العالم لتوحيد الجهود التعاونية الداعمة لمسيرة التقدم العالمي. وتخللت أعمال الوفد التجاري أيضاً زيارة «إكسبو 2020 دبي»، من أجل استشراف آفاق تعزيز الأعمال التجارية مع مختلف الدول المشاركة إلى جانب دولة الإمارات.

وشكّل الحدث العالمي البارز فرصة مثالية للشركات البرازيلية للتعرف عن كثب إلى الابتكارات العالمية ذات الصلة بالاستدامة والتنقل والفرص، من أجل بناء عالم مستدام.

وقال أوسمار شحفي، رئيس «الغرفة التجارية العربية البرازيلية»: «تجمع الإمارات والبرازيل رؤية مشتركة تتمثل في استخدام استراتيجيات مبتكرة لتسريع وتيرة التنمية المستدامة، مدفوعين بالعزيمة والإصرار على تعزيز أطر التعاون بين الأسواق وإيجاد المزيد من الفرص التجارية الواعدة.

ويمثل تركيز الإمارات على تعزيز نمو القطاعات القائمة على الابتكار، مثل الخدمات المالية والطاقة والرعاية الصحية، فرصة مهمة تدعم جهود الشركات البرازيلية التي تتطلّع إلى توسيع أعمالها ضمن الأسواق الإقليمية وخارجها، لا سيّما في ظل ما تتمتع به دولة الإمارات من موارد وفيرة وبنية تحتية متطورة ومقومات تنافسية عالية المستوى. وأثبتت الزيارة التجارية الأخيرة.

والتي تمثل استكمالاً لنجاح الزيارة السابقة في العام 2019، بأنها خطوة متقدمة على درب توطيد جسور التواصل الفعال بين مجتمع الأعمال البرازيلي والإماراتي، وصولاً إلى مستوى جديد من التعاون والتنسيق لتحقيق الأهداف الثنائية الطموحة».

وإلى جانب الزيارات الميدانية للأجنحة الدولية في «إكسبو 2020 دبي»، التقى أعضاء البعثة التجارية البرازيلية مع ممثلين عن «إيه.دي.جي ليجال» (ADG Legal) و«مركز البحوث العربية» و«مزارع مدار»، إلى جانب كبار المسؤولين في منطقة خليفة الصناعية في أبوظبي «كيزاد»، والمنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا».

وأضاف شحفي: «قمنا بتنسيق عدد من الاجتماعات الثنائية لبحث أبرز المسائل ذات الصلة بالفرص والتنقل والاستدامة، ما يتيح لرجال الأعمال والمستثمرين والشركات البرازيلية إمكانية فهم البنية التحتية للنقل في المنطقة، والتعرف إلى نظرة عامة حول توجهات المستهلكين العرب الذين هم على دراية تامة بجوانب الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات».

وبالإضافة إلى استكشاف آفاق الأعمال في المنطقة العربية، شهدت الزيارة التجارية تقديم سلسلة من البرامج التعليمية والتثقيفية المصممة خصيصاً لتمكين ممثلي الشركات البرازيلية من اكتساب فهم أفضل حول منظومة الأعمال والاستثمار إقليمياً، بالإضافة إلى تنظيم عدد من الدورات التدريبية وعقد مناقشات معمّقة حول منهجيات الابتكار من وجهة نظر مجتمع الأعمال العربي، فضلاً عن إجراءات التصدير والمتطلبات التنظيمية في دولة الإمارات.

وأكدت «الغرفة التجارية العربية البرازيلية» ثقتها بدور الوفد التجاري في فتح فرص تجارية جديدة وآفاق رحبة أمام الصناعات البرازيلية لبناء حضور قوي ضمن الأسواق الإقليمية، بما ينعكس بصورة إيجابية على النمو الاقتصادي وتقوية العلاقات المتينة بين دولة الإمارات والبرازيل.

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