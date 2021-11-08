«أڤيڤا» تركز على التحول الرقمي واستدامة قطاع الطاقة خلال أديبك 2021

المصدر: أبوظبي - البيان

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تشارك شركة أڤيڤا، المتخصصة في مجال البرمجيات والصناعية ودعم التحول الرقمي والاستدامة، بمعرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول 2021 (أديبك) الذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض من 15 إلى 18 نوفمبر 2021،.

حيث تستعرض مجموعة واسعة من الحلول التي تعمل بأحدث التقنيات السحابية وإمكانات الذكاء الاصطناعي والتوأمة الرقمية التي تمكن الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز من تسريع تحوّلها الرقمي ورحلة الاستدامة.

ويستضيف بيتر هيرويك، الرئيس التنفيذي لشركة أڤيڤا، جلسة القيادة الحصرية في أديبك والمخصصة للمديرين التنفيذيين المشاركين في الفعالية، بحيث يناقش المشاركون في الجلسة دور التحول الرقمي والابتكار وشراكات القطاع في دعم المؤسسات في مسيرة تطورها واستثمارها وتطبيق التقنيات التي تسعى لتحقيق التطلعات العالمية للوصول إلى انبعاثات صفرية للمناخ. كما تناقش الجلسة الاستراتيجيات التي تؤدي إلى الابتكار الصناعي.

وتتحدث عن كيفية الوصول إلى سلسلة الإمداد الأكثر ملاءمة للبيئة، والتي تعدّ سلسلة رقمية بالفعل. وينضم إلى هيرويك كل من أميش شابراوال، النائب التنفيذي للرئيس للأعمال الهندسية في أڤيڤا، وآرثر هانا، استشاري الاستراتيجيات لدى أديبك ومستشار مجلس الطاقة العالمي.

كما يتحدث شابراوال إلى المشاركين في مؤتمر أديبك للأعمال البرية والبحرية، حيث يناقش دور التقنية والتحول الرقمي في تمكين النمو في قطاع الأعمال النفطية البرية والبحرية.

وتعمل أڤيڤا على تمكين 19 من بين أكبر 20 شركة للبترول لتستفيد من إمكانات التحول الرقمي وتحقق مزايا الاستدامة والبيئة عبر تسريع كفاءة المشاريع الرأسمالية وتعزيز التميّز التشغيلي وتحسين قدرات المصانع إلى المستوى الأمثل.

وقال إيفجيني فيدوتوف، النائب الأول للرئيس ومدير أعمال أڤيڤا في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: تلعب التقنية والتحول الرقمي دوراً محورياً في تحقيق نجاح الأعمال وبشكل نلمسه الآن أكثر من أي وقت مضى، فيما تدعم الابتكارات الرقمية شركات الطاقة في جهودها لتحسين الأداء وتعزيز القيمة وتنافسية الأعمال.

بينما تعمل على إزالة انبعاثات الكربون الناشئة عن عملياتها. كما أن متطلبات تلبية مستهدفات المناخ تلزم المؤسسات بتسريع استخدام الأدوات الخاصة بالبيانات والأتمتة لتحقيق التحول المأمول في ظل مشهد الأعمال الرهن.

وتشارك أڤيڤا في أديبك إلى جانب شريكها الاستراتيجي شنايدر إلكتريك، وتقيم جناحاً مستقلاً في الفعالية تستعرض فيه تقنياتها المبتكرة مثل مركز أڤيڤا للعمليات الموحدة، والتوأمة الرقمية، وتحسين سلسلة الإمداد.

كما تتواجد بجناح مايكروسوفت لتعرض كيف يستخدم نظام AVEVA PI System وبرمجيات إدارة أداء الأصول تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة لدعم أداء الأصول وتعزيز موثوقيتها. وفي جناح AWS، تستعرض الشركة الحلول الهندسية الموحدة وحلول التوأمة الرقمية مع أميت كار، مدير المشاريع العالمية في أڤيڤا والذي يقدم أمثلة واقعية على استخدام هذه المنظومة القائمة على البيانات.

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